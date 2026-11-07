Bagikan Ikuti GOAL di Google

Penyerang Everton Thierno Barry mengungkapkan bahwa mempelajari rekaman permainan andalan Manchester City, Erling Haaland, telah menginspirasinya mengawali musim dengan produktif. Barry mengatakan hal itu setelah Everton mengalahkan Coventry City 3-1 pada Jumat. Pemain berusia 24 tahun itu mencetak dua gol dan memberikan satu assist di pengujung laga, merusak momen kembalinya mantan manajer Everton, Frank Lampard, ke Merseyside.

Iklan

Penyerang inspirasi kemenangan comeback di babak kedua

Dua gol cepat Barry dalam selang lima menit pada babak kedua membalikkan keadaan sebelum ia memberi umpan untuk gol Kiernan Dewsbury-Hall pada menit ke-81 dalam laga ke-592 David Moyes sebagai manajer Everton, menyamai rekor klub milik Harry Catterick. Musim lalu, Barry membutuhkan 16 penampilan untuk mencetak gol pertamanya setelah didatangkan dari Villarreal seharga £27 juta, sebelum menutup musim dengan delapan gol. Kini, sang penyerang telah mengemas 10 gol dalam 13 penampilan di semua kompetisi. Enam golnya di kasta tertinggi menempatkannya di posisi kedua bersama Alexander Isak dari Liverpool, tertinggal tiga gol dari Haaland.

Kerja keras membuahkan hasil di kandang

Coventry tampil mengesankan pada awal laga. Jordan Pickford menggagalkan peluang Tatsuhiro Sakamoto, Jack Rudoni melepaskan tembakan melebar, dan VAR tidak memberikan penalti ketika James Tarkowski menarik rambut Caleb Yirenkyi saat melompat. Yann Gboho kemudian membawa tim tamu unggul pada menit ke-52. Namun, lima menit berselang, Barry menyundul bola untuk menyamakan kedudukan. Ia lalu mencetak gol keduanya dari jarak dekat sebelum memberi umpan kepada Dewsbury-Hall, yang tidak dipanggil ke skuad terbaru Inggris pilihan Thomas Tuchel.

Berbicara kepada BBC Match of the Day setelah kemenangan itu, Barry mengatakan: "Mencetak gol dan melihat tim saya menang selalu menyenangkan, jadi saya sangat bahagia. Saya bekerja sangat keras sepanjang musim panas ini dan hasilnya terlihat. Saya senang dan harus terus seperti ini untuk membantu tim saya memenangi setiap pertandingan.

"Sejujurnya, terkadang sulit ketika Anda menyia-nyiakan banyak peluang. Pikiran Anda terkadang menjadi negatif, tetapi saya selalu bekerja keras untuk memberikan yang terbaik."

Iklan Iklan

Memuji atmosfer di Hill Dickinson, ia menambahkan: "Bermain di kandang selalu menyenangkan. Para suporter di sini luar biasa. Mereka bernyanyi sejak menit pertama hingga akhir. Mencetak gol dan bermain di sini sungguh menyenangkan."

Topik Terkait

Penyerang Norwegia inspirasi lonjakan gol

Di antara para pemain Premier League musim ini, hanya Haaland yang mencetak lebih banyak gol daripada Barry di semua kompetisi. Barry pun menjelaskan kekagumannya kepada penyerang Norwegia itu: "Saya sangat senang karena saya penggemarnya. Saya banyak menonton videonya dan mencoba melakukan hal-hal yang ia lakukan. Jika saya bisa terus bersaing dengannya hingga akhir untuk meraih Sepatu Emas, saya akan mencobanya."

Menjelaskan selebrasi gol yang dilakukannya seorang diri, ia menambahkan: "Kemarin saya melihat seorang pemain NFL melakukan selebrasi itu di TikTok. Saya bilang kepada Tyrique [George], kalau kita mencetak gol besok, kita akan menari seperti itu. Namun, saya rasa dia malu melakukannya, jadi saya menari sendirian."

Iklan

Everton naik ke posisi kelima

Kemenangan atas Coventry setelah sempat tertinggal membawa tim asuhan Moyes naik ke posisi kelima klasemen Premier League menjelang jeda internasional November. Barry kini akan berusaha mempertahankan ketajamannya saat kompetisi domestik kembali bergulir pada akhir bulan ini, sementara Everton memburu tiket ke kompetisi Eropa. Sementara itu, Coventry asuhan Lampard harus segera bangkit setelah kehabisan tenaga pada babak kedua di Merseyside.