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Everton v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

“Saya menonton banyak videonya!” Bintang Everton Thierno Barry mengaku mempelajari cuplikan aksi Erling Haaland dan ingin bersaing memperebutkan Sepatu Emas Liga Primer Inggris setelah merusak momen kembalinya Frank Lampard

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Penyerang Everton Thierno Barry mengungkapkan bahwa mempelajari rekaman permainan andalan Manchester City, Erling Haaland, telah menginspirasinya mengawali musim dengan produktif. Barry mengatakan hal itu setelah Everton mengalahkan Coventry City 3-1 pada Jumat. Pemain berusia 24 tahun itu mencetak dua gol dan memberikan satu assist di pengujung laga, merusak momen kembalinya mantan manajer Everton, Frank Lampard, ke Merseyside.

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Penyerang inspirasi kemenangan comeback di babak kedua

Dua gol cepat Barry dalam selang lima menit pada babak kedua membalikkan keadaan sebelum ia memberi umpan untuk gol Kiernan Dewsbury-Hall pada menit ke-81 dalam laga ke-592 David Moyes sebagai manajer Everton, menyamai rekor klub milik Harry Catterick. Musim lalu, Barry membutuhkan 16 penampilan untuk mencetak gol pertamanya setelah didatangkan dari Villarreal seharga £27 juta, sebelum menutup musim dengan delapan gol. Kini, sang penyerang telah mengemas 10 gol dalam 13 penampilan di semua kompetisi. Enam golnya di kasta tertinggi menempatkannya di posisi kedua bersama Alexander Isak dari Liverpool, tertinggal tiga gol dari Haaland.

Kerja keras membuahkan hasil di kandang

Coventry tampil mengesankan pada awal laga. Jordan Pickford menggagalkan peluang Tatsuhiro Sakamoto, Jack Rudoni melepaskan tembakan melebar, dan VAR tidak memberikan penalti ketika James Tarkowski menarik rambut Caleb Yirenkyi saat melompat. Yann Gboho kemudian membawa tim tamu unggul pada menit ke-52. Namun, lima menit berselang, Barry menyundul bola untuk menyamakan kedudukan. Ia lalu mencetak gol keduanya dari jarak dekat sebelum memberi umpan kepada Dewsbury-Hall, yang tidak dipanggil ke skuad terbaru Inggris pilihan Thomas Tuchel.

Berbicara kepada BBC Match of the Day setelah kemenangan itu, Barry mengatakan: "Mencetak gol dan melihat tim saya menang selalu menyenangkan, jadi saya sangat bahagia. Saya bekerja sangat keras sepanjang musim panas ini dan hasilnya terlihat. Saya senang dan harus terus seperti ini untuk membantu tim saya memenangi setiap pertandingan.

"Sejujurnya, terkadang sulit ketika Anda menyia-nyiakan banyak peluang. Pikiran Anda terkadang menjadi negatif, tetapi saya selalu bekerja keras untuk memberikan yang terbaik."

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Memuji atmosfer di Hill Dickinson, ia menambahkan: "Bermain di kandang selalu menyenangkan. Para suporter di sini luar biasa. Mereka bernyanyi sejak menit pertama hingga akhir. Mencetak gol dan bermain di sini sungguh menyenangkan."

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Penyerang Norwegia inspirasi lonjakan gol

Di antara para pemain Premier League musim ini, hanya Haaland yang mencetak lebih banyak gol daripada Barry di semua kompetisi. Barry pun menjelaskan kekagumannya kepada penyerang Norwegia itu: "Saya sangat senang karena saya penggemarnya. Saya banyak menonton videonya dan mencoba melakukan hal-hal yang ia lakukan. Jika saya bisa terus bersaing dengannya hingga akhir untuk meraih Sepatu Emas, saya akan mencobanya."

Menjelaskan selebrasi gol yang dilakukannya seorang diri, ia menambahkan: "Kemarin saya melihat seorang pemain NFL melakukan selebrasi itu di TikTok. Saya bilang kepada Tyrique [George], kalau kita mencetak gol besok, kita akan menari seperti itu. Namun, saya rasa dia malu melakukannya, jadi saya menari sendirian."

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Everton naik ke posisi kelima

Kemenangan atas Coventry setelah sempat tertinggal membawa tim asuhan Moyes naik ke posisi kelima klasemen Premier League menjelang jeda internasional November. Barry kini akan berusaha mempertahankan ketajamannya saat kompetisi domestik kembali bergulir pada akhir bulan ini, sementara Everton memburu tiket ke kompetisi Eropa. Sementara itu, Coventry asuhan Lampard harus segera bangkit setelah kehabisan tenaga pada babak kedua di Merseyside.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

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