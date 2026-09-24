Dalam bukunya "Owning it", pria 37 tahun itu menulis bahwa ia dilecehkan oleh seorang pria ternama di rumahnya pada 2021. Pelaku kemudian dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Carroll memberikan kesaksian di pengadilan - sebuah proses yang ia sebut "merendahkan, memalukan, dan benar-benar mengerikan".

Menurut Carroll, insiden itu terjadi saat ia sedang tidur. Seorang teman dari pasangannya saat itu, yang pada waktu tersebut sedang bepergian, menginap di rumahnya setelah datang untuk menonton pertandingan tinju. Carroll akhirnya mengusir pria itu dari rumah dan memukulnya hingga pingsan ketika ia berusaha kembali ke lokasi kejadian.

"Saya mengalami pelecehan seksual - sekarang saya sudah mengatakannya. Sangat menakutkan bahkan hanya untuk memikirkannya, dan sampai sekarang hanya sedikit orang yang mengetahuinya," tulis Carroll dalam bukunya.

Ia baru memutuskan "pada detik-detik terakhir" untuk memasukkan insiden itu ke dalam bukunya, setelah berkonsultasi dengan pacarnya, Lou Teasdale. "Apa yang terjadi pada saya memengaruhi setiap aspek hidup saya," kata mantan pemain tim nasional yang tampil sembilan kali itu.

Carroll melanjutkan: "Saya harus memikirkannya setiap hari, itulah sebabnya saya sulit berkonsentrasi pada hal lain apa pun - termasuk sepakbola." Dan "trauma" itu masih "belum hilang", akunya.

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Untuk klub mana saja Andy Carroll bermain di Premier League?

Carroll pernah bermain, antara lain, untuk Newcastle United, Liverpool, dan West Ham United. Sejak Juli 2025, ia menjadi pemain sekaligus salah satu pemilik klub amatir Dagenham & Redbridge, yang bermain di National League South, kasta keenam di Inggris.

Di Premier League saja, striker itu mencatatkan 248 penampilan, dengan torehan 54 gol dan 29 assist. Untuk Three Lions, ia mencetak dua gol dalam sembilan pertandingan internasional.