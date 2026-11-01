Wagner duduk di podium dengan tangan terlipat. Salah satu pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah mengapa ia langsung menuju ruang ganti setelah peluit akhir dibunyikan dalam kemenangan 2-1. Jawabannya: "Saya harus ke toilet. Itu yang pertama. Selain itu, penting bagi Anda untuk berfokus pada para pemain setelah pertandingan, bukan pada saya."

Wagner mengatakan kemenangan pertamanya dalam lima pertandingan sebagai pelatih tim asal Niedersachsen itu tidak mengubah apa pun baginya. Hannover kini berada di peringkat ke-12 klasemen dengan 11 poin dari sepuluh pertandingan. "Sebelumnya, situasi ini tidak memengaruhi saya dan sekarang pun tidak. Saya berusaha tetap berfokus pada aspek permainan dan mengembangkan tim."

Wagner, yang kalah dalam tiga dari lima pertandingan itu dan juga tersingkir dari Piala DFB, melanjutkan: "Pada akhirnya, tidak penting bagaimana perasaan saya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya tidak pernah mau menonjolkan banyaknya pemain kami yang cedera atau mencari-cari alasan. Saya juga ingin menjadi teladan bagi para pemain. Saya berusia 38 tahun. Saya belum terlalu tua, tetapi saya sudah lebih tua daripada beberapa pemain. Saya ingin tetap tegak ketika keadaan mulai tidak tenang. Itu penting bagi seorang pemimpin. Sejak hari pertama, para pemain menyadari bahwa saya tidak takut pada apa pun, sama sekali."

Seorang jurnalis menilai babak pertama melawan tim juru kunci asal Dresden itu sebagai yang terburuk sepanjang musim, "dari sudut pandang saya". Wagner menjawab: "Saya tidak ingin meremehkan sudut pandang Anda, tetapi saya tidak melihatnya seperti itu. Anda boleh melihatnya sesuka Anda. Saya sudah menyadarinya belum lama ini. Sepuluh menit pertama babak pertama cukup baik dalam banyak aspek."

Wagner dalam konferensi pers: "Saya akan mengucapkan kalimat sebanyak yang saya mau"

Reporter lain meminta Wagner mengatakan "dua atau tiga kalimat" tentang apakah ia merasa timnya berada di jalur yang tepat. Sang pelatih menjawab: "Saya akan mengucapkan kalimat sebanyak yang saya mau. Yang perlu saya katakan: Sebagai pelatih, kita tidak seharusnya selalu menilai pertandingan hanya dari hasilnya."

Sebelumnya, Wagner sudah mengatakan kepada Sky bahwa, menurutnya, hasil imbang 1-1 melawan St. Pauli dan kekalahan 0-2 dari Kaiserslautern di Piala DFB masing-masing merupakan penampilan yang lebih baik bagi timnya ketimbang kemenangan pada Minggu. "Hari ini saya tidak terlalu puas dengan banyak aspek permainan. Saya benar-benar berusaha bekerja dengan berfokus pada aspek permainan, dan itulah yang saya nilai." Karena sepakbola adalah olahraga yang dinilai dari hasilnya, "sekarang semua orang berkata: Keren! Padahal sebenarnya tidak keren," lanjut Wagner.

Meski demikian, ada pula pujian untuk timnya. Wagner ternyata masih punya pujian bagi para pemainnya setelah kemenangan pertama mereka di bawah arahannya. Mengenai penyerang Benjamin Källman, yang masih belum mencetak gol tetapi memberi umpan untuk gol penyama kedudukan 1-1 oleh Husseyn Chakroun, ia berkata: "Semua omong kosong di Instagram dan siapa pun yang ikut berkomentar sama sekali tidak penting. Saya yang menilainya. Dan saya katakan kepadanya: Saya sama sekali tidak peduli soal gol. Gol itu bonus, hasil akhirnya. Tetapi tekan lawan dengan baik, tahan bola dengan baik, ciptakan peluang gol. Itu jauh lebih penting."

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Hannover 96 memberhentikan pelatih dan direktur pelaksana bidang olahraga dalam waktu berdekatan

Hannover, yang musim lalu gagal promosi pada laga terakhir dan memasuki musim ini dengan ambisi yang sejalan, sudah berminggu-minggu kesulitan tampil padu. Setelah awal musim yang mengecewakan, klub divisi dua itu telah berpisah dengan pelatih Christian Titz.

Pada Sabtu, direktur pelaksana bidang olahraga Jonas Boldt, yang merekrut Wagner, juga harus meninggalkan klub. Dengan demikian, masa kerjanya di klub asal Niedersachsen itu berakhir setelah baru lima bulan.

Boldt, 44 tahun, baru direkrut pada akhir Mei untuk menggantikan Jörg Schmadtke. Kontraknya bersama Hannover semula berlaku selama tiga tahun.