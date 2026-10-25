Danks, yang menggantikan Kompany di bangku cadangan setelah sang pelatih kolaps pada Jumat saat kemenangan tandang 3-1 di Freiburg, mengungkapkan kepada DAZN bahwa pelatih asal Belgia itu langsung menghubunginya setelah peluit akhir: "Vinnie sudah mengirimi saya pesan WhatsApp dan berkata, 'Kerja bagus.' Dia senang."

Danks mengaku berterima kasih, tetapi juga mengingatkan pelatih kepala itu agar mengikuti anjuran: "Saya hanya membalas, 'Bagus, tetapi sekarang beristirahatlah.' Saya juga mengiriminya emoji ciuman. Semoga dia terus beristirahat sekarang."

Pasalnya, para petinggi klub tersukses di Jerman itu menginginkan Kompany sesedikit mungkin memikirkan sepakbola untuk saat ini, sementara ia menjalani pemulihan di rumah sakit setelah kolaps pada Jumat. Menurut Max Eberl, "tak seorang pun dari kami menelepon atau berkirim pesan dengannya sebelum pertandingan".

"Dia akan diberi waktu sebanyak yang dibutuhkan": Eberl minta kesabaran terkait Kompany

Sebelum pertandingan, Danks sempat mengisyaratkan bahwa kondisi pelatih asal Belgia itu sudah membaik: "Kabar yang kami terima saat ini sangat positif. Kondisinya stabil, dia merasa nyaman. Dia sedikit lebih baik. Masih ada pemeriksaan yang dilakukan, tetapi kabar awalnya sangat positif."

Namun, Kompany diperkirakan tidak akan segera kembali. Eberl sebelumnya telah menegaskan: "Kita tidak berbicara soal hitungan hari, melainkan hitungan pekan. Itu harus jelas bagi kita semua."

Seusai pertandingan di Freiburg, Eberl kembali menekankan bahwa proses pemulihan bisa memakan waktu. Namun, Bayern tidak akan menekan Kompany: "Dia akan diberi waktu sebanyak yang dibutuhkan untuk benar-benar pulih. Dan ketika dia sudah pulih, kemungkinan besar dia akan mendapat satu pekan tambahan agar benar-benar pulih sepenuhnya," tegas Eberl. Meski begitu, mengingat etos kerja pelatih Bayern tersebut, Eberl sudah kembali khawatir: "Saya harap dia mau menerimanya."

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"Belum final": Belum ada diagnosis untuk pelatih Bayern, Kompany

Saat ini Kompany, yang menurut Eberl sudah tidak mengalami sakit kepala, tengah "menjalani pemeriksaan menyeluruh". Ketika ditanya apakah sudah ada diagnosis pasti, Eberl menjawab: "Belum final." Meski begitu, pria berusia 53 tahun itu sangat yakin: "Pertandingan dan kemenangan seperti ini adalah obat terbaik baginya!"

Direktur olahraga itu juga sangat terkesan dengan cara Bayern menghadapi keterkejutan tersebut dan berjuang sekaligus bermain untuk meraih kemenangan tandang yang sulit di Freiburg: "Apa yang kami capai sebagai sebuah kelompok, para pemain dan staf pelatih di sekeliling mereka, yang kehilangan sosok panutan mereka. Itu sungguh luar biasa. Ini kemenangan yang jauh lebih besar daripada sekadar tiga poin."

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Jelang laga piala dan duel besar kontra BVB: Eberl hanya punya satu kekhawatiran soal Bayern

Berkat tambahan tiga poin itu, Bayern tetap memimpin klasemen Bundesliga. Setelah tujuh pertandingan, klub tersukses di Jerman tersebut mengoleksi 17 poin. Bayern berada di atas BVB, yang memiliki jumlah poin sama, berkat selisih gol yang lebih baik. Pada Rabu, Bayern menghadapi 1. FC Magdeburg di DFB-Pokal, sebelum menjalani laga besar liga melawan Borussia Dortmund pada Sabtu malam.

Menurut Eberl, jika Bayern kembali tampil seperti di Freiburg, seharusnya tidak banyak yang akan berjalan keliru. Hanya saja, ia ingin laga-laga berikutnya dipastikan lebih cepat: "Selama 80 menit, tim memainkan laga tandang yang nyaris sempurna. Satu-satunya yang kurang adalah kami tidak mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-0. Karena itu, kami kembali berada dalam situasi sulit."

Namun, hal itu bukan yang utama baginya pada malam istimewa tersebut: "Pertandingan ini punya banyak cerita dan ini kemenangan besar."



