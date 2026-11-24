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Luis de la Fuente tak lagi puas dengan apa yang telah ia raih bersama timnas Spanyol. Sosok yang membawa La Roja ke podium juara itu menilai bahwa pencapaian sejauh ini hanyalah awal dari proyek yang lebih besar, yakni terus mengoleksi gelar dan bersaing di puncak sepak bola dunia.

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Saat bersiap menghadapi tantangan baru, pelatih Spanyol itu mengungkapkan mimpi terbesarnya, yakni menggelar final Piala Dunia 2030 di tanah airnya, dalam pernyataan yang sarat ambisi, keyakinan, dan kebanggaan.

Pernyataan De la Fuente itu disampaikan dalam acara harian asal Spanyol, Marca, yang menganugerahinya penghargaan Marca Leyenda sebagai apresiasi atas kariernya yang luar biasa serta prestasinya sebagai pelatih kepala tim nasional.

Pelatih asal Spanyol itu tampak jelas terharu saat menerima penghargaan yang diserahkan oleh Vicente del Bosque, mantan pelatih kepala timnas Spanyol, bersama Juan Ignacio Gallardo, direktur harian Marca, di tengah suasana meriah yang diwarnai pujian luas atas kariernya.

De la Fuente tidak menyembunyikan kebahagiaannya atas penghargaan ini. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan tonggak penting dalam kariernya, tetapi tidak akan membuatnya berhenti pada apa yang telah diraih, melainkan memberinya motivasi tambahan untuk terus bekerja dan meraih lebih banyak kesuksesan.

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Setibanya di acara, pelatih timnas Spanyol itu berkata: "Kami harus terus bekerja dan meraih prestasi, karena apa yang kami alami sekarang hanyalah awal, bukan akhir perjalanan. Ini baru permulaan dari hal-hal yang sangat penting yang akan kami upayakan untuk diwujudkan."

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Ketika ditanya di mana ia akan menyimpan penghargaan itu di rumahnya, ia menjawab sambil tersenyum: "Saya akan menaruhnya di tempat yang sangat istimewa, agar siapa pun yang mengunjungi saya bisa melihatnya."

Sebelum penyerahan penghargaan, Vicente del Bosque menyempatkan diri memuji perjalanan karier penerusnya, menyoroti kepribadian profesionalnya serta kemampuannya mengelola tim. Menurutnya, kesuksesan tidak hanya bergantung pada kepemilikan sekumpulan pemain hebat, tetapi juga pada cara memperlakukan mereka dan menjadikan mereka tim yang solid.

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Del Bosque mengatakan: "Ketika kita berbicara tentang Luis, kita harus menyebut sikapnya yang luar biasa sepanjang kariernya yang penuh prestasi. Memiliki pemain yang tepat saja tidak cukup, kita harus tahu cara mengelola dan mengarahkan mereka, serta menyadari bahwa kita semua adalah bagian dari satu tim."

Mantan pelatih itu juga mengenang kebersamaannya dengan De la Fuente di lingkungan Federasi Sepak Bola Spanyol. Ia menyebut pertemuan mereka selalu diwarnai suasana positif, dan obrolan mereka saat sarapan selalu berfokus pada masa depan.

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Pidato Mengharukan: Keluarga dan Sahabat di Balik Kesuksesan

Dalam pidatonya usai menerima penghargaan Marca Leyenda, De la Fuente tampak sangat tersentuh. Pidatonya tidak berkisar pada prestasi dan gelar, tetapi justru berfokus pada orang-orang yang menemaninya dalam perjalanan kariernya, yang berperan besar mengantarkannya ke posisi yang ia tempati saat ini.

Ia berkata: "Ada momen dalam hidup ketika sulit mengungkapkan dengan kata-kata apa yang dirasakan seseorang, dan percayalah, hari ini adalah salah satu momen itu. Saya menerima penghargaan Marca Leyenda dengan perasaan yang sulit digambarkan."

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Ia menambahkan: "Ketika saya diberi tahu akan dianugerahi penghargaan ini sebagai apresiasi atas karier saya, perasaan pertama saya adalah rasa syukur, meski disertai keterkejutan yang cukup besar. Saya sadar bahwa penghargaan ini tidak hanya mewakili diri saya, tetapi mencerminkan perjalanan bertahun-tahun yang penuh kerja keras, gairah, keputusan sulit, kesuksesan, bahkan kesalahan yang banyak mengajari saya."

Pelatih asal Spanyol itu melanjutkan dengan mengenang peran orang-orang di sekitarnya: "Hidup mengajarkan saya bahwa tak seorang pun mencapai posisinya seorang diri. Saya teringat semua orang yang percaya kepada saya di awal perjalanan, rekan-rekan yang berbagi tanggung jawab, kegelisahan, dan kebahagiaan dengan saya, serta semua orang yang mengajari saya bahwa bekerja dengan sungguh-sungguh adalah salah satu bentuk menghormati orang lain."

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De la Fuente juga tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga dan sahabatnya. Ia menegaskan bahwa mereka adalah penopang sejatinya, terutama di masa-masa sulit ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana.

Ia berkata: "Saya memikirkan keluarga saya, mereka adalah penopang diam saya yang tidak selalu terlihat. Saya juga memikirkan sahabat-sahabat saya yang berdiri di samping saya pada masa-masa tersulit, dan membantu saya bangkit ketika keadaan tidak berjalan seperti yang saya inginkan. Tanpa mereka semua, saya tidak akan berada di sini hari ini."

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Ia menegaskan bahwa nilai sejati kesuksesan tidak terletak pada jabatan, gelar, atau penghargaan, melainkan pada orang-orang, nilai-nilai, dan jejak yang ditinggalkan seseorang dalam kehidupan orang lain. Ia pun menyatakan menerima penghargaan ini dengan semangat dan komitmen yang sama seperti saat memulai kariernya.

Ia menutup pidatonya dengan berterima kasih kepada harian Marca, khususnya kepada Juan Ignacio Gallardo, sebelum menyampaikan pesan yang mencerminkan keteguhannya pada pilihan dan perjalanan kariernya: "Jika saya diberi kesempatan kembali ke masa lalu dan menempuh jalan yang sama lagi, saya akan melakukan hal yang persis sama, karena jalan itu memberi saya kesempatan bertemu orang-orang istimewa seperti kalian, belajar dari mereka, dan berbagi hidup bersama mereka."

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Piala Dunia dan Nations League: De la Fuente Tentukan Prioritas

Malam itu juga diwarnai perbincangan tentang ambisi timnas Spanyol ke depan. Clara, seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang terpilih masuk dalam susunan tim ideal versi De la Fuente, mengajukan pertanyaan langsung kepada sang pelatih tentang peluang menjuarai Piala Dunia mendatang.

De la Fuente menjawab dengan pesan yang realistis sekaligus ambisius: "Dengar, Clara, kesuksesan sejati ada pada perjuangan demi sebuah tujuan dan mengerahkan segala kemampuanmu untuk mencapainya, dan itulah yang akan kami lakukan. Namun, ada tantangan lain yang menanti kami lebih dulu, dan kami ingin memenangi UEFA Nations League, jadi kami akan berusaha mewujudkannya."

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Terlihat jelas bahwa pelatih asal Spanyol itu tidak ingin mendahului keadaan, meski yakin timnya mampu bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Ia menempatkan UEFA Nations League sebagai salah satu prioritasnya saat ini, sembari tetap memelihara mimpi melangkah jauh di Piala Dunia 2030.

Namun, pernyataan paling mencolok muncul ketika ia ditanya soal hal yang menjadi perhatian publik Spanyol, yakni peluang negaranya menjadi tuan rumah partai final Piala Dunia 2030. De la Fuente tanpa ragu mengungkapkan harapannya dengan tegas: "Saya ingin final Piala Dunia 2030 digelar di negara saya, di Spanyol."

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Dengan demikian, pelatih timnas Spanyol itu menutup malam istimewa yang memadukan pengakuan atas prestasinya di masa lalu dan pengungkapan ambisinya di masa depan. Ia menegaskan bahwa penghargaan Marca Leyenda bukanlah perhentian terakhir dalam kariernya, melainkan pendorong untuk terus mencetak sejarah bersama timnas Spanyol.