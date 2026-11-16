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Perdana Menteri Andy Burnham memperingatkan agar larangan siaran langsung pertandingan pada Sabtu pukul 15.00 tidak dicabut. Menurutnya, pembatasan itu melindungi klub-klub divisi bawah. Diberlakukan pada 1960-an, larangan tersebut mencegah penayangan pertandingan secara langsung di televisi pada Sabtu antara pukul 14.45 dan 17.15, meski bisa dihapus mulai siklus hak siar 2029-30.

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Otoritas meninjau aturan siaran yang telah lama berlaku

Burnham menginginkan pertimbangan matang sebelum mencabut pembatasan tersebut, yang berlaku berdasarkan Pasal 48 UEFA setiap kali setidaknya separuh tim dari dua divisi teratas bermain secara bersamaan. Aturan itu saat ini diterapkan oleh Football Association dan Scottish Football Association untuk menjaga jumlah penonton yang hadir di stadion. Namun, pihak penyiar mendorong agar lebih banyak pertandingan disiarkan langsung demi mempertahankan pendapatan. Dalam kesepakatan Premier League saat ini, jumlah pertandingan yang disiarkan di televisi meningkat dari 200 menjadi 270.

Pemimpin utamakan keuangan klub

Tren komersial itu membuat tender hak siar SPFL berikutnya dilaporkan membuka peluang untuk menayangkan langsung setiap pertandingan melalui layanan streaming. Menjelaskan mengapa tim-tim divisi bawah perlu dilindungi dari siaran langsung pertandingan kasta tertinggi yang berlangsung terus-menerus, Burnham mengatakan: "Saya ingin mengimbau agar ada sedikit kehati-hatian terkait hal itu [larangan siaran], karena aturan tersebut melindungi pendapatan klub-klub divisi bawah.

"Jika pertandingan Premier League pada praktiknya disiarkan terus-menerus kapan saja, hal itu mungkin mengurangi dorongan orang untuk pergi menonton pertandingan Football League atau sepakbola non-liga. Jadi, menurut saya, hal ini harus dipertimbangkan dengan matang. Saya tidak akan melihat persoalan ini semata-mata dari sudut pandang konsumen. Untuk isu ini, saya akan mengutamakan kesehatan sepakbola.

"Pertama-tama, saya ingin melindungi piramida sepakbola sebelum menyetujui seruan 'mari siarkan lebih banyak lagi pertandingan secara langsung'. Menurut saya, ini soal melindungi pengalaman suporter yang membayar untuk menonton dan melindungi piramida sepakbola. Hal-hal itulah yang paling penting bagi saya."

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Pimpinan liga mempertimbangkan peninjauan di masa depan

Ketika ditanya apakah pihak penyiar juga perlu lebih mempertimbangkan perubahan jadwal pertandingan demi siaran langsung televisi, Burnham mengkritik beban yang ditanggung suporter tim tamu: "Sejauh yang saya lihat, hal itu sebenarnya sama sekali tidak mempertimbangkan suporter yang harus bepergian. Pertandingan Senin malam, Anda tahu, ketika orang-orang dari timur laut harus datang ke barat laut, cara seperti itu tidak adil. Begitu pula pertandingan yang dimulai sangat pagi pada Sabtu, orang-orang akan sangat kesulitan untuk tiba di sana. Jadi, dalam hal itu, saya setuju [bahwa mereka perlu lebih mempertimbangkannya]."

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Sementara itu, kepala eksekutif Premier League Richard Masters mengatakan kepada talkSPORT pada Agustus bahwa sepakbola Inggris cenderung mempertahankan larangan tersebut. Ia menyatakan: "Bukan hanya kami yang terlibat dalam keputusan mengenai Pasal 48. Ada kami, EFL, dan FA. Pada suatu saat nanti, kami harus memutuskan apakah akan ada perubahan.

"Itu bukan keputusan yang harus diambil sekarang. Keputusan itu harus kami buat sebelum rangkaian proses hak siar domestik berikutnya yang akan dijalankan EFL dan Premier League. Menurut saya, sekitar 18 bulan lagi kami akan kembali membahas keputusan apakah Pasal 48 harus tetap berlaku atau tidak."

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Negosiasi hak siar menentukan tahun-tahun mendatang

Premier League, EFL, dan SPFL tidak akan segera menuntaskan persoalan ini, sehingga suporter dan klub harus menunggu menjelang periode 2029-30. Dengan Masters mengisyaratkan peninjauan resmi dalam sekitar 18 bulan, tekanan dari pihak penyiar akan berhadapan dengan kelompok suporter dan pihak-pihak yang berkepentingan di divisi bawah. Cara badan-badan pengelola menyeimbangkan pendapatan televisi dengan jumlah penonton yang hadir di stadion akan menentukan era sepakbola domestik berikutnya.