"Saya mengenal mereka dengan baik".. Messi membuat para pemain Spanyol ketar-ketir dengan pesan yang menggemparkan!

Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, menyampaikan pesan yang menggemparkan menjelang laga yang dinanti-nantikan melawan Spanyol di final Piala Dunia 2026, dengan menegaskan bahwa ia sangat mengenal tim nasional Spanyol dan para pemainnya—hal yang oleh banyak pihak dianggap sebagai peringatan dini bagi “La Roja” menjelang pertandingan hari Minggu.

Argentina telah memastikan tempatnya di final setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1, sementara Spanyol lolos setelah menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0, sehingga kedua tim akan bertanding dalam salah satu pertandingan yang paling dinantikan dalam sejarah turnamen ini.

Dalam pernyataannya kepada jaringan “DirecTV Sports”, Messi mengatakan: “Spanyol adalah tim yang hebat, dan mereka memiliki gaya bermain yang saya kenal dengan baik; mereka memiliki filosofi sepak bola yang telah mereka terapkan selama bertahun-tahun.”

Kapten Argentina itu menambahkan: “Saya mengenal banyak pemain mereka, dan banyak di antaranya bermain untuk Barcelona, tim yang saya sukai dan selalu saya ikuti. Oleh karena itu, saya memperkirakan pertandingan ini akan sangat seimbang.”

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Pernyataan Messi memiliki makna khusus, karena ia menghabiskan sebagian besar kariernya dengan seragam Barcelona, sehingga ia sangat memahami cara bermain sejumlah bintang tim nasional Spanyol, baik dari segi pergerakan maupun filosofi penguasaan bola yang menjadi ciri khas sepak bola Spanyol.

Messi berharap dapat memimpin Argentina untuk mempertahankan gelar Piala Dunia dan meraih gelar tersebut untuk kedua kalinya secara berturut-turut, sementara Spanyol berupaya mengembalikan kejayaan global mereka dan menghentikan perjalanan kapten “Tango” menuju akhir sejarah baru.