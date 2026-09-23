"Saya mengenal lebih banyak pemain Belanda secara pribadi daripada Xavi," katanya dalam jumpa pers dadakan jelang laga Nations League yang digelar pada Kamis di Amsterdam (20.45 waktu setempat). "Apakah itu sebuah keuntungan, saya tidak tahu. Tapi itu tetap fakta," ujarnya dengan senyum lebar.

Legenda Barcelona, Xavi, mengambil alih Oranje pada musim panas ini dari Ronald Koeman, yang mengundurkan diri, setelah Piala Dunia yang juga berjalan buruk bagi Belanda. Belanda - sama seperti Jerman melawan Paraguay - sudah tersingkir di babak 16 besar melalui adu penalti; lawannya adalah Maroko.

Klopp menggantikan Julian Nagelsmann sebagai pelatih tim nasional, yang menyerahkan jabatannya setelah tersingkir dari turnamen. Laga tandang di Amsterdam kini menjadi penampilan pertama di bawah arahan Klopp. Sang pelatih merujuk pada masanya di Liverpool lewat pernyataan itu: di sana ia melatih The Reds antara 2015 dan 2024.

Siapa saja eks pemain Jürgen Klopp yang ada di skuad Belanda?

Dari tahun-tahun itu, Klopp masih mengenal pemimpin lini belakang Virgil van Dijk, gelandang perusak Ryan Gravenberch, dan penyerang sayap Cody Gakpo, yang masuk dalam skuad baru racikan Xavi. Namun, Klopp tidak melihat hal itu banyak membantunya dalam persiapan menghadapi laga tersebut: "Kami bahkan tidak tahu apa yang akan dilakukan lawan," akunya, sebab bagaimanapun juga ini adalah penampilan pertama Xavi setelah mulai menjabat.