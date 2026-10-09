"Saya sedih, itu normal. Itu adalah sebuah kejutan. Putra saya seharusnya bisa keluar lewat pintu besar, dan sekarang dia keluar lewat pintu kecil," kata Maria Dolores dos Santos Aveiro (71) kepada majalah Portugis TV 7 Dias. "Tapi itu tidak masalah, Tuhan akan mengurusnya." Karena insiden tersebut, ia mengaku "sedikit menangis. Itu juga bagus untuk melepaskan sesuatu. Kami harus melewati ini sekarang."

Ronaldo pekan lalu meninggalkan kamp tim nasional Portugal di Denmark dengan tergesa-gesa setelah berselisih pendapat dengan pelatih timnas Jorge Jesus. Setelah itu, muncul perdebatan liar, bahkan politik pun ikut campur.

Setelahnya, pemain Al-Nassr berusia 41 tahun itu menyampaikan versinya soal kejadian tersebut lewat sebuah pernyataan panjang dan dalam prosesnya melontarkan serangan tajam kepada Jesus. Apakah ia akan kembali bermain untuk tim nasional Portugal, untuk saat ini masih terbuka.

Ibu Ronaldo: "Dia selalu menjadi pahlawan Portugal"

Setelah kepergiannya, Ronaldo menelepon ibunya, seperti yang kini ia ungkapkan: "Dia berkata kepada saya: 'Mama, jangan khawatir. Saya akan mengatakan yang sebenarnya saat kita semua bersama.' Dan saya menjawab: 'Oke, anakku, balikkan lagi keadaan ini.' Dan hanya itu. Saya mengatakan kepadanya agar tetap tenang, tetapi ya, kepalanya membuat dia melakukan itu. Kita lihat saja nanti. Saya telah memberinya seluruh dukungan saya, itu tidak ada gunanya. Tapi itu tidak masalah. Dia telah memberi begitu banyak untuk Portugal, karena itu dia selalu ada. Dia selalu menjadi pahlawan Portugal."

Menurut sang ibu, rakyat Portugal "tidak menghargai Ronaldo sebagaimana seharusnya. Tapi begitulah orang Portugis yang kita miliki." Di media sosial, saudara perempuannya, Elma Aveiro, juga sudah membela Ronaldo.

Ronaldo bermain untuk tim nasional Portugal sejak 2003. Dalam 234 penampilan, ia mencetak 146 gol. Pada 2016, ia membawa Portugal menjuarai Piala Eropa, gelar besar pertama bagi negara itu.