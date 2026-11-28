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Mantan pelatih Feyenoord Arne Slot memuji perkembangan Anis Hadj Moussa jelang De Klassieker melawan Ajax. Giovanni van Bronckhorst berupaya mengakhiri tujuh laga tanpa kemenangan. Hadj Moussa kembali dan berpeluang mencatat penampilan ke-100 bersama Feyenoord, sementara tuan rumah berusaha memangkas keunggulan tiga poin Ajax di De Kuip.

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Feyenoord cari kebangkitan di De Klassieker setelah tujuh laga tanpa kemenangan

Feyenoord menjamu rival beratnya, Ajax, di De Kuip pada pekan ke-14 Eredivisie. Mereka berusaha mengakhiri rentetan tujuh laga tanpa kemenangan di semua kompetisi, termasuk empat kekalahan beruntun. Kekalahan lagi akan menyamai rekor klub berupa lima kekalahan berturut-turut, yang terakhir terjadi di bawah Giovanni van Bronckhorst pada musim 2015–16 sebelum mereka bangkit bersama Dick Advocaat.

Anis Hadj Moussa kembali setelah absen dalam kekalahan dari Excelsior dan berpeluang mencatat penampilan ke-100 bersama Feyenoord di semua kompetisi. Sejak debutnya pada Agustus 2024, pemain sayap asal Aljazair itu terlibat langsung dalam 45 gol (33 gol dan 12 assist), lebih banyak daripada pemain Feyenoord lainnya dalam periode tersebut.

“Saya menganggapnya sosok fenomenal”: Slot tentang Hadj Moussa

Menurut ESPN, mantan pelatih Feyenoord Arne Slot mengungkapkan bahwa ia harus meyakinkan direktur teknik Dennis te Kloese untuk merekrut Hadj Moussa dari Vitesse, meski departemen pemandu bakat memiliki keraguan mengenai kontribusinya dalam bertahan saat tanpa bola dan Ajax juga berminat kepadanya.

“Ketika saya melihat Vitesse bermain pada periode itu… Setiap kali Anis berada dalam situasi satu lawan satu, selalu ada sesuatu yang terjadi; ia menciptakan peluang untuk dirinya sendiri atau tim,” kata Slot. “Sebutkan beberapa pemain lain yang mendominasi situasi satu lawan satu seperti Anis? Dengan satu atau lain cara, ia bisa melewati lawannya. Saya menganggapnya sosok fenomenal.”

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Slot menambahkan bahwa Hadj Moussa telah berkembang jauh melampaui peran sebagai pemain pengganti yang masuk di akhir laga di bawah Sipke Hulshoff dan Van Bronckhorst. “Yang mengejutkan saya adalah ia mampu menjadi pembeda dua kali sepekan selama 90 menit di level tertinggi Eredivisie dan Liga Champions,” kata Slot. “Anis bukan sekadar pemain yang cepat. Jika ia segera naik ke level yang lebih tinggi lagi, dan saya berharap itu adalah Liga Primer baginya, saya ingin melihat apakah ia bisa menyesuaikan diri dengan tempo tersebut... bahkan saat melawan Manchester City, ia berhasil membuat lawan kewalahan dengan aksi-aksi dribelnya.”

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Van Bronckhorst minta intensitas seperti saat menghadapi Porto

Van Bronckhorst menyebut De Klassieker sebagai pertandingan terbesar musim ini. Feyenoord berada di posisi kelima, tertinggal tiga poin dari Ajax. Untuk pertama kalinya sejak Mei 2021, Ajax akan memulai De Klassieker dengan posisi setidaknya tiga tingkat di atas Feyenoord. Van Bronckhorst meminta timnya membawa semangat dari pertandingan Liga Champions melawan FC Porto pada Selasa ke laga derbi ini. Ia juga memuji Luciano Valente di sisi kiri sembari mewaspadai ancaman pemain Ajax, Tolu Arokodare.

“Ini pertandingan terbesar musim ini. De Klassieker adalah pertandingan istimewa, jadi sebagai pelatih dan pemain, Anda pasti merasakannya,” kata Van Bronckhorst pada Jumat. “Contoh terbaiknya terlihat Selasa lalu... Saat itu Anda melihat tim yang benar-benar tampil habis-habisan dan bermain sangat baik melawan lawan yang kuat. Dalam pertandingan itu, saya tidak melihat tanda-tanda bahwa kami sedang melalui masa sulit.”

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Kabar skuad dan pencapaian di De Kuip

Tsuyoshi Watanabe siap bermain setelah diistirahatkan saat menghadapi Porto karena masalah pada kakinya. Dengan demikian, Van Bronckhorst memiliki tiga bek tengah bersama Thijs Kraaijeveld dan Mika Marmol. Sementara itu, kiper Tjark Ernst terus berlatih keras setelah kehilangan tempatnya sebagai pemain inti. Van Bronckhorst juga bersiap menjalani laga Eredivisie ke-150 sebagai pelatih Feyenoord. Di klub tersebut, hanya Bert van Marwijk yang melampaui jumlah itu dengan 170 laga.

“Watanabe siap bermain; ia mengalami beberapa masalah pada kakinya dalam beberapa pekan terakhir,” jelas Van Bronckhorst. “Kemenangan adalah obat terbaik, dan jika itu terjadi saat melawan Ajax, tentu lebih baik lagi.”