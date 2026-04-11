"Saya mengalami momen luar biasa yang mengubah banyak hal dalam diri saya"... Diop mengungkap alasan memilih Maroko

Agen bek Issa Diop mengungkap detail keputusan yang mendorong kliennya untuk memilih membela tim nasional Maroko, dengan menegaskan bahwa langkah tersebut tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan profesional, melainkan berangkat dari rasa keterikatan yang kuat yang telah mengikatnya dengan Maroko selama bertahun-tahun.

Agen tersebut menjelaskan, dalam pernyataan yang dilansir "Radio Mars" Maroko, bahwa Diop tidak memandang masalah ini sebagai pilihan olahraga atau taktis, melainkan sebagai kembalinya ke akar yang alami. Ia menyoroti bahwa sang pemain selalu menjaga hubungan erat dengan Maroko melalui kunjungannya yang berulang, yang membuatnya merasa bahwa negara tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas dan kepribadiannya.

Ia menambahkan bahwa Diop sepenuhnya menyadari kritik atau pertanyaan yang mungkin menyertai keputusannya, namun ia memilih untuk melangkah maju didorong oleh keyakinan dan kejujuran terhadap dirinya sendiri, dengan menganggap bahwa keberanian sejati terletak pada pengambilan keputusan yang mencerminkan keyakinan batin, bukan kepentingan sesaat.

Wakil tersebut berbicara tentang momen ketika Diop mengenakan seragam nasional untuk pertama kalinya, menggambarkannya sebagai momen luar biasa yang mengubah banyak hal di dalam dirinya, terutama saat mendengarkan lagu kebangsaan Maroko, di mana ia merasa bahwa momen tersebut merupakan puncak dari perjalanan panjang ikatan emosional dan rasa memiliki yang sejati terhadap "Aswad Al-Atlas".