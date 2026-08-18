Saya mengalami gangguan saraf: Musiala buka suara setelah dua kali terjatuh dalam 3 hari

Jamal Musiala, bintang Bayern Munich dan timnas Jerman, mengungkap detail kondisi kesehatannya setelah dua kali terjatuh ke tanah dalam dua laga persahabatan terakhir, seraya menegaskan bahwa dirinya mengalami "gangguan saraf" yang bersifat sementara dan dapat diobati.

Musiala sempat memicu kekhawatiran dalam laga persahabatan yang mempertemukan Bayern Munich dan Leipzig pada Sabtu, setelah ia tiba-tiba terjatuh tanpa benturan yang jelas saat berada jauh dari bola.

Meski demikian, sang pemain masuk dalam daftar pilihan pelatih Vincent Kompany untuk laga persahabatan terakhir tim Bavaria itu pada musim panas ini melawan Heidenheim, hari Selasa ini. Namun, ia tidak bertahan lama di lapangan, karena kembali terjatuh dan terpaksa keluar hanya beberapa menit setelah masuk sebagai pemain pengganti, dengan pendampingan dari anggota tim medis.

Setelah insiden itu, Musiala mengunggah pesan melalui akun "Instagram"-nya untuk menenangkan para pendukung Bayern Munich dan mengungkap sifat dari apa yang tengah dialaminya.

Musiala: Saya baik-baik saja

Pemain Jerman itu berkata: "Pertama-tama, saya baik-baik saja. Dan saya sangat berterima kasih atas semua pesan dan dukungan kalian."

Ia menambahkan: "Saya memahami bahwa banyak dari kalian merasa khawatir. Hari ini saya ingin menenangkan kalian dan menjelaskan situasinya sedikit. Kondisi saya didiagnosis sebagai serangan absen singkat dan sementara, tetapi mudah diobati, dan terjadi akibat gangguan saraf."

Ia menjelaskan: "Kondisi ini dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini, seperti yang terjadi melawan Leipzig dan sekarang di Heidenheim."

Musiala melanjutkan: "Saya tahu ini mungkin terlihat menakutkan pada pandangan pertama, tetapi bagi saya saat ini hal itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari saya. Saya menerima perawatan medis terbaik yang mungkin, dan saya sangat optimistis."

"Tidak ada risiko kesehatan tambahan"

Pemain Bayern Munich itu menegaskan bahwa kondisinya, sesuai yang disampaikan kepadanya, tidak menimbulkan risiko kesehatan tambahan, seraya menyebut bahwa ia mendapatkan dukungan penuh dari klub dan orang-orang terdekatnya.

Ia berkata: "Yang terpenting adalah tidak ada risiko kesehatan tambahan di luar kondisi ini. Dan melalui konsultasi yang erat serta komunikasi rutin dengan para dokter spesialis, sudah menjadi keinginan pribadi saya untuk menghadapi tantangan ini, dan terus melakukan apa yang paling membantu saya untuk pulih, yaitu sesederhana melanjutkan kehidupan sehari-hari saya dan terus menjalani hasrat saya bermain sepak bola."

Ia menambahkan: "Saya telah mengemban tanggung jawab atas keputusan ini. Dan secara umum, saya memiliki perasaan yang sangat baik, dan saya berjalan ke arah yang benar."

Melanjutkan hidupnya secara normal

Musiala menekankan bahwa terus bermain dan berupaya meraih kemenangan serta gelar bersama Bayern Munich merupakan bagian penting dari jalan pemulihannya, dengan mengatakan: "Yang paling membantu saya dalam perjalanan ini adalah terus mengejar kemenangan dan gelar bersama tim saya, dengan dukungan kalian yang luar biasa."

Pada saat yang sama, sang pemain meminta agar privasinya terkait detail kondisi kesehatannya dihormati, seraya menegaskan keinginannya untuk menjaga masalah ini tetap berada dalam lingkaran orang-orang terdekatnya, klub, dan para dokter spesialis.

Ia berkata: "Saya berharap ini membantu kalian untuk sedikit lebih memahami saya. Dan pada saat yang sama, saya meminta pengertian kalian atas keinginan saya untuk menjaga masalah ini tetap berada dalam lingkaran orang-orang yang paling dekat dengan saya, klub, dan para pakar."

Bayern Munich bersiap menghadapi Borussia Dortmund dalam Piala Super Jerman pada Sabtu mendatang, sebelum memulai perjalanannya di musim baru Liga Jerman dengan menjamu Stuttgart pada Jumat, 28 Agustus.