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Aaron Danks buka suara mengenai tugas tak terduganya sebagai pelatih kepala sementara Bayern Munich menyusul kekhawatiran atas kondisi kesehatan Vincent Kompany baru-baru ini. Asisten asal Inggris itu belum terkalahkan sejak mengambil alih tugas, tetapi mengakui bahwa ia sangat menantikan jeda internasional mendatang.

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Mengemban tugas Kompany

Asisten pelatih Bayern, Danks, berhasil memimpin tim melewati periode sulit bagi klub. Ia mengambil alih tugas sementara setelah pelatih kepala Kompany ambruk di lapangan latihan pada 23 Oktober.

Kompany segera dilarikan ke rumah sakit dan kemudian didiagnosis mengalami iritasi meningen. Pelatih asal Belgia itu masih menjalani pemulihan di rumah, sementara Danks mengawasi tim utama selama ia absen.

Danks tampil mengesankan dalam masa tugasnya yang singkat, membawa Bayern meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang dalam empat pertandingan. Catatan tak terkalahkan itu mencakup kemenangan 2-0 atas Atletico Madrid di Liga Champions dan kemenangan telak 6-1 atas Magdeburg di Piala Jerman.

Menghadapi tantangan yang tak terduga

Danks mengakui bahwa penunjukannya secara mendadak untuk memimpin tim jauh dari situasi ideal. Namun, pelatih asal Inggris itu merasa telah berkembang berkat pengalaman memimpin salah satu klub terbesar di Eropa.

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“Tentu saja saya ingin terus belajar, jadi ini tantangan yang baik bagi saya,” kata Danks, seperti dikutip Reuters. “Namun, situasinya bukan sesuatu yang saya harapkan atau inginkan. Bukan berarti saya senang mendapat kesempatan ini, tetapi saya menerimanya dan belajar banyak.”

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Mempertahankan kerangka permainan Bayern

Meski terjadi pergantian mendadak di kursi pelatih, Bayern tetap mempertahankan performa impresifnya. Menurut Danks, kestabilan itu berkat kerangka taktik yang telah dibangun bersama Kompany. Ia mengatakan bahwa staf pelatih hanya melanjutkan pekerjaan yang telah mereka mulai selama dua setengah tahun terakhir. Fokus mereka tetap sepenuhnya pada penerapan strategi yang sudah ada, bukan mengubahnya dari awal.

“Kami banyak berpegang pada proses yang sudah kami jalankan,” jelas Danks. “Ini sulit, tetapi saya rasa kami berhasil melakukannya dengan mengikuti cara pandang Vince dan gaya kepemimpinannya.”

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Waktu istirahat yang dinantikan

Bayern akan berusaha mempertahankan posisi di puncak klasemen Bundesliga saat bertandang menghadapi Mainz pada Sabtu. Saat ini, mereka unggul atas Borussia Dortmund hanya berkat selisih gol. Meski belum ada tanggal resmi untuk kembalinya Kompany, jeda internasional mendatang memberi waktu pemulihan yang penting bagi pelatih asal Belgia itu dan asistennya. Danks ingin beristirahat dan memulihkan tenaga setelah jadwal yang padat.

“Saya menantikan waktu istirahat dan jeda ini, terutama kesempatan untuk pulang dan bertemu keluarga,” tutup Danks. “Semoga setelah meraih kemenangan, saya bisa terbang pulang dan menikmati waktu bersama keluarga.”