"Saya mendengar suara tulang patah".. Pelatih Kanada mengungkap kisah di balik cedera mengerikan yang dialami pemainnya

Tim nasional Kanada mengalami pukulan telak meskipun berhasil meraih kemenangan telak 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026, setelah gelandang Ismail Koné mengalami cedera serius yang akan membuatnya absen dari lapangan dalam waktu lama.

Kone, pemain Sassuolo asal Italia, mengalami cedera mengerikan saat menghadapi Qatar di Vancouver, setelah dilanggar oleh gelandang Qatar, Asim Madibo, pada menit ke-53. Ia pun terjatuh sambil meringis kesakitan sebelum akhirnya dibawa keluar lapangan dengan tandu di tengah suasana yang penuh keterkejutan di barisan timnas Kanada.

Jesse Marsh, pelatih Kanada, mengungkap detail mengejutkan mengenai momen cedera tersebut, sambil menegaskan bahwa ia mendengar suara tulang yang patah dari pinggir lapangan.

Setelah pertandingan, Marsh mengatakan dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Inggris “The Sun”: “Kamu bisa mendengar suara tulang yang patah. Hati kami semua bersamanya, dan semua orang terkejut melihat kejadian itu.”

Pelatih asal Amerika Serikat itu menambahkan bahwa Koné merupakan kehilangan besar bagi timnas Kanada dalam sisa perjalanan mereka di Piala Dunia, sambil menjelaskan: “Ismail adalah pemuda yang luar biasa dan memiliki kepribadian yang menonjol. Dia mungkin kadang-kadang melakukan beberapa kesalahan, tetapi itulah yang membuat Anda menyukainya. Dia memiliki masa depan yang cerah dan merupakan elemen yang sangat penting bagi kami.”

Pemain berusia 24 tahun itu diperkirakan akan menjalani operasi dalam beberapa jam ke depan, sementara perkiraan awal menunjukkan ia akan absen selama empat hingga lima bulan.

Marsh pun tak lupa menghibur pemainnya saat dibawa keluar lapangan, sambil menegaskan keyakinannya bahwa Ismail akan kembali dengan kondisi yang lebih kuat. “Dia akan baik-baik saja, kami akan menyediakan dokter terbaik untuknya, dan masa depannya masih sangat cerah,” ujarnya.

Pelatih Kanada itu juga mengungkapkan bahwa Asim Madibo mendatangi ruang ganti timnas Kanada setelah pertandingan untuk meminta maaf atas tekel yang menyebabkan cedera tersebut.

Sementara itu, Jonathan David, bintang Kanada yang mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut, mengkritik tekel keras yang dialami rekan setimnya, dengan mengatakan: “Jika ada bola yang tidak bisa kamu rebut, tidak perlu melakukan tekel seperti itu. Rasanya seperti hanya upaya untuk melukai pemain.”

Wasit langsung mengeluarkan kartu merah kepada Medibo, sementara tim nasional Qatar melanjutkan pertandingan dengan sembilan pemain setelah Hammam Ahmed diusir pada babak pertama.

Meskipun cedera Konee menimbulkan kejutan, tim Kanada tetap mempertahankan keunggulan besarnya, di mana Sael Larin membuka skor, sebelum Jonathan David mencetak tiga gol, sementara Nathan Saliba mencetak gol indah dari tendangan bebas langsung setelah masuk sebagai pengganti Konee.

Saliba menunjukkan gestur yang mengharukan setelah mencetak golnya; ia merayakannya dengan mengangkat jersey rekan setimnya yang cedera sebagai bentuk solidaritas, sebuah momen yang mendapat pujian dari penonton di stadion.

Pertandingan ini juga diwarnai oleh gol bunuh diri yang dicetak oleh Mohammed Al-Mannai ke gawangnya sendiri, sebelum David menutup pesta gol dengan gol ketiganya di masa tambahan waktu, membawa Kanada meraih kemenangan telak yang memperkuat peluangnya untuk lolos ke babak 16 besar.

Timnas Qatar kini diharuskan meraih kemenangan dalam pertandingan berikutnya melawan Bosnia dan Herzegovina jika ingin mempertahankan harapan mereka untuk lolos ke babak gugur.