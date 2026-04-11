"Saya mendapat telepon dari Koeman: saya akan bertanding untuk memperebutkan tempat di skuad Timnas Belanda untuk Piala Dunia"

PSV menutup pekan perayaan setelah meraih gelar juara liga dengan meyakinkan melalui kemenangan 0-2 atas Sparta Rotterdam. Di Stadion Het Kasteel, tidak ada tanda-tanda kelengahan dari tim asal Eindhoven ini, yang tetap tampil dominan meski tanpa tekanan. Guus Til memainkan peran penting dalam hal itu dan setelah pertandingan ia dengan jelas menunjukkan bahwa hasratnya untuk menang masih jauh dari terpuaskan.

Gelandang tersebut menekankan bahwa ia tidak ingin mengakhiri musim ini sekadar sebagai formalitas. “Jika saya berbicara atas nama diri sendiri, saya justru ingin mempercepat laju dan menunjukkan bahwa kami adalah yang terbaik,” kata Til setelah pertandingan. Menurutnya, PSV bermain dengan kuat dan seharusnya sudah bisa menentukan hasil pertandingan sejak awal.

Meskipun ada perayaan dalam beberapa hari terakhir, PSV terlihat segar dan tajam. Til tampak menikmati permainan timnya dan tidak pernah merasa konsentrasi mereka berkurang. “Saya ingin segera kembali ke lapangan dan menang lagi. Sebenarnya, saya merasa kami bermain cukup baik.”

Status juara yang diraih lebih awal, menurut Til, tidak membuat fokus menghilang. Sebaliknya, gelandang serang ini justru melihatnya sebagai motivasi tambahan untuk terus mendominasi setiap pertandingan. “Jika kamu menjadi juara sedini ini, kamu bisa merayakan setiap pekan. Saya hanya ingin memenangkan segalanya.”

PSV harus bermain di Rotterdam tanpa, antara lain, Joey Veerman dan Jerdy Schouten, tetapi hal itu hampir tidak menimbulkan masalah. “Bagi saya, menyenangkan jika Joey ada; dia bisa mengoper bola dengan baik, tetapi para pemain yang menggantikannya hari ini juga bagus.”

Menurut Til, PSV sebenarnya tidak pernah benar-benar mengalami kesulitan. Tim menciptakan cukup banyak peluang dan seharusnya sudah bisa menentukan hasil pertandingan sebelum babak pertama berakhir. “Kami sebenarnya tidak mengalami kesulitan dan seharusnya sudah unggul 0-3 saat istirahat. Kadang-kadang kami harus berlari kencang, karena kami bermain satu lawan satu.”

Momen yang mencolok dalam pertandingan tersebut adalah gol awal PSV yang dianulir. Til terlibat dalam insiden tersebut karena diduga melakukan handball saat proses serangan. “Awalnya saya pikir bola itu disentuh oleh orang lain, tapi saya mengerti keputusan wasit. Awalnya saya pura-pura tidak bersalah,” katanya sambil tersenyum.

Terakhir, Til membahas prospeknya menuju timnas Belanda dan Piala Dunia yang akan datang. “Dia menelepon saya, sama seperti Joey.” Til tidak ingin “membocorkan” apa yang dibicarakan, tetapi tetap berharap mendapat kesempatan baru di tim Oranje. “Saya merasa masih ada peluang untuk bermain.”