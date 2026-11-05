Georgi Jesus, pelatih timnas Portugal, mengungkapkan sikapnya terhadap keputusan Cristiano Ronaldo untuk pensiun dari sepak bola internasional, menegaskan bahwa ia telah berusaha meyakinkan sang kapten timnas untuk melanjutkan kariernya bersama "Brasil Eropa", namun pada akhirnya ia harus menghormati keinginan tersebut.

Jesus berbicara, pada hari Kamis ini, kepada stasiun "Canal 11", menyusul pengumuman Ronaldo atas keputusannya mengakhiri perjalanan bersama timnas Portugal dan menyerahkan kostum nomor 7, seraya menegaskan bahwa ia sebelumnya telah membahas hal tersebut dengan penyerang Al Nassr itu sebelum mengumumkan daftar awalnya, yang mencantumkan nama sang Don.

Jesus berkata mengenai pensiunnya Ronaldo sebagaimana dikutip surat kabar "Abola" Portugal: "Ini adalah keputusan yang menjadi urusannya. Kami memang telah mendapat kesempatan untuk membicarakan hal ini sebelum daftar awal. Saya memintanya untuk melanjutkan, dan untuk terus bersama saya karena saya membutuhkan kehadirannya di samping saya, tetapi saya harus menerima keputusannya."

Pernyataan Jesus ini muncul meski keputusan Ronaldo mengakhiri perjalanannya bersama timnas Portugal datang menyusul krisis yang terjadi antara kedua pihak selama pemusatan latihan tim di kota Kopenhagen, Denmark, pada jeda internasional lalu.

Pertandingan berikutnya POR UEFA Nations League A 14.45 DEN

Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan tanpa izin sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Jesus, sebelum ia dikenai hukuman larangan bermain selama satu bulan. Dan meski ia kemudian menyatakan keinginannya untuk melanjutkan perjalanannya bersama Portugal, sang pemain mengejutkan semua orang hari ini dengan mengumumkan pensiun dari level internasional.

Pengumuman sang Don datang 24 jam sebelum diumumkannya daftar timnas Portugal sebagai persiapan menghadapi pemusatan latihan November ini, yang mencakup dua laga terakhir di babak penyisihan grup UEFA Nations League.

Pujian atas kedudukan historis Ronaldo

Pelatih asal Portugal itu memuji kedudukan historis yang disandang Ronaldo, yang berusia 41 tahun, seraya menegaskan bahwa pengaruhnya melampaui batas-batas timnas dan menjangkau generasi demi generasi suporter Portugal.

Ia berkata: "Dia adalah rujukan dunia, dan rujukan bagi Portugal serta timnas. Dia adalah pemain yang telah memberikan banyak hal kepada timnas sepanjang tahun-tahun ini, dan dia adalah simbol bagi kaum muda Portugal. Sebagian besar penggemarnya adalah anak-anak muda."

Jesus menambahkan, sambil mengenang pengalamannya sebelumnya bersama Ronaldo ketika mereka bekerja sama di Al Nassr Arab Saudi: "Saya mendapat kesempatan berbagi pekerjaan dengannya selama setahun di Al Nassr, oleh karena itu dia akan selalu menjadi rujukan bagi timnas kami, bangsa kami, dan sejarah kami."

Keputusan untuk mengabadikan warisan Ronaldo

Jesus tidak hanya memuji Ronaldo, tetapi juga mengungkapkan langkah yang ia ambil untuk mengabadikan warisan kapten Portugal itu di dalam markas Federasi Sepak Bola Portugal.

Ia menjelaskan: "Di ruang perkuliahan kami... saya memerintahkan untuk memasang foto besar dirinya di ruangan itu, agar ia hadir di hadapan seluruh anak muda, dan bukan hanya anak muda, tetapi juga di hadapan rekan-rekan kami yang berkumpul di sana setiap hari, sebagai rujukan bagi mereka."

Jesus menutup pembicaraannya dengan menegaskan bahwa pengaruh Ronaldo dalam sepak bola Portugal tidak akan berakhir begitu saja dengan pensiunnya dari level internasional, katanya: "Dia akan selalu berada di hati rakyat Portugal, dan di timnas, dan tidak ada peluang untuk menarik kembali hal itu, karena dia akan selalu menjadi rujukan bagi sepak bola Portugal."