"Saya membutuhkan perubahan ini": Araujo mengungkap kisah di balik kepergiannya dari Barcelona dan penampilan gemilangnya bersama Liverpool

Pemain asal Uruguay, Ronald Araujo, tiba di Liverpool dari Barcelona pada musim panas lalu untuk bermain di posisi bek tengah, tetapi kini ia bermain sebagai bek kanan dan mulai mencatatkan angka-angka ofensif yang luar biasa.

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa mungkin perekrutan Ronald Araujo merupakan salah satu tambahan paling tak terduga pada musim panas ini, tetapi ia justru menjadi apa yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri dan pelatih Andoni Iraola.

Hanya dalam 11 pertandingan, mantan pemain Barcelona itu telah menjadi idola para suporter. Ini membantah anggapan bahwa suporter tidak seharusnya mencintai seorang pemain pinjaman.

Pemain Uruguay itu telah meninggalkan jejak yang luar biasa di Anfield, sampai-sampai Liverpool sudah berhasrat untuk mempertahankannya di klub setelah musim ini berakhir.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Ronald Araujo menyatakan kepada program "El Larguero" di radio Cadena SER dari mixed zone Stadion Anfield, usai pertandingan melawan Villarreal kemarin di Liga Champions Eropa, di mana ia mencetak satu gol dalam kemenangan 4-3: "Saya sangat membutuhkan perubahan ini. Saya sangat yakin akan hal itu."

Ia melanjutkan: "Ketika musim berakhir dan kami lolos ke Piala Dunia, itu adalah keputusan yang menentukan bagi saya. Saya berbicara dengan klub, dengan Deco, dan dengan pelatih (Hansi Flick), dan mereka benar-benar memudahkan segalanya bagi saya. Mereka sangat membantu saya. Saya rasa saya menemukan apa yang saya butuhkan di sini, yaitu bermain, merasa penting, dan menunjukkan kemampuan sepak bola saya."

Transformasi besar pada level permainan Araujo

Setelah umpan tumit yang luar biasa melawan Atletico Madrid (2-1) pada pertandingan pertama fase grup, dan gol pertamanya bersama Liverpool di Linz melawan LASK (6-3) pekan lalu, pemain Uruguay itu kembali mencetak gol lainnya melawan Villarreal di Stadion Anfield. 3 pertandingan, 3 gol tercipta.

Ronald sendiri menulis di media sosial: "Jangan pernah menyerah."

Andoni Iraola kini tahu bahwa jika ia membutuhkan seorang penyerang di Eropa, ia bisa mengandalkan mantan pemain Barcelona itu.

Baik ketika mengisi posisi bek kanan maupun saat membuat perbedaan sebagai penyerang, Araujo tak kenal lelah. Ia memberikan segalanya. Bagi dirinya, hal itu bukanlah masalah sama sekali.

Sebagaimana yang ia ungkapkan dalam konferensi pers sebelum pertandingan, dan ia tegaskan kembali melalui radio setelah pertandingan melawan Villarreal, di mana ia bermain pada babak pertama: "Posisi bek bukanlah posisi yang berbeda bagi saya. Memang benar saya merasa lebih nyaman di posisi bek tengah, tetapi posisi ini akan sangat bermanfaat bagi saya di masa depan."

Ia melanjutkan: "Saya sudah pernah bermain di posisi itu dalam pertandingan El Clasico, dan saya harus menghadapi beberapa pemain sayap yang sangat cepat (sambil tertawa)," merujuk pada Vinicius.

Ada pihak yang meragukan, seperti Troy Deeney, kemampuannya untuk beradaptasi dengan Liga Premier Inggris, di mana mantan pemain Inggris itu berkata kepada jaringan CBS Sports Golazo: "Saya pikir itu transfer yang putus asa... Saya berutang permintaan maaf kepadanya."

Namun kenyataannya jauh dari itu. Ronald Araujo memiliki karakter dan semangat juang, selain keterampilan, yang memikat hati para suporter Inggris.

Karena itulah, suporter Anfield terpesona olehnya. Hanya dengan memenangi sebuah duel sederhana, dari duel-duel yang membuat bola maupun lawan terlempar ke udara, hal itu membuat suporter Liverpool berdiri dari tempat duduk mereka.

Maka wajar jika para pejabat di Anfield sudah memikirkan untuk memperpanjang kontrak pemain Uruguay itu. Yang ia butuhkan hanyalah memperbaiki kemampuan bahasa Inggrisnya.

Araujo, yang mengakui bahwa ia merasa "sangat luar biasa dan sangat bahagia, baik dengan kemenangan maupun dengan proses adaptasi", saat ini tidak memikirkan masa depannya: "Masih terlalu dini untuk membicarakan hal itu." Bek berusia 27 tahun itu tiba dengan status pinjaman pada musim panas lalu dengan opsi pembelian tidak wajib senilai 55 juta euro.

Ia memiliki kontrak dengan Barcelona hingga tahun 2031. Keputusan Liverpool untuk memperpanjang kontrak Ronald secara permanen akan bergantung pada keberlanjutannya dalam menampilkan level permainannya saat ini.

Yang pasti bagi pemain Uruguay itu saat ini adalah bahwa, di bawah kepemimpinan Andoni Iraola, ia telah menemukan kembali "kecintaannya pada sepak bola".