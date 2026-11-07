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Pelatih kepala Prancis Zinedine Zidane mengungkapkan kekagumannya kepada pemain muda Paris Saint-Germain, Desire Doue, menjelang laga-laga UEFA Nations League mendatang. Zidane membandingkan dirinya dengan penyerang serbabisa itu sembari menjelaskan peningkatan taktik yang diharapkan dari Prancis dalam laga-laga terakhir fase grup.

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Zidane puji talenta muda PSG Desire Doue

Pelatih kepala timnas Prancis Zinedine Zidane menyebut penyerang Paris Saint-Germain Desire Doue sebagai salah satu talenta muda paling bersinar di sepak bola dunia. Berbicara menjelang dua laga terakhir Prancis di fase grup UEFA Nations League melawan Italia dan Turki, Zidane memuji perkembangan pesat peraih medali perak Olimpiade 2024 itu.

Doue telah menjadi pemain penting bagi klub dan negaranya sejak menjalani debut bersama timnas senior pada Maret 2025 dan tampil di Piala Dunia FIFA 2026.

Zidane menekankan bahwa kemauan pemain muda itu untuk belajar dan berkembang membuatnya menonjol di level tertinggi.

Zidane melihat kemiripan dirinya dengan penyerang serbabisa itu

Berbicara kepada media di markas FFF, Zidane mengungkapkan betapa ia menikmati bekerja dengan Doue, bahkan membandingkannya secara langsung dengan dirinya saat masih bermain.

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“Saya menyayangi semua pemain saya. Apa yang dilakukan Desire [Doue] belakangan ini luar biasa,” kata Zidane.

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“Dia masih muda dan memiliki bakat luar biasa, tetapi yang terpenting, dia mau mendengarkan karena ingin berkembang dan meraih gelar. Saya melihat diri saya dalam dirinya: ketika masih menjadi pemain, saya banyak mendengarkan para pemain yang lebih senior di sekitar saya agar bisa berkembang. Dia melakukan itu dengan sangat baik.”

Kebebasan taktis dan posisi terbaik di lapangan

Zidane juga membahas fleksibilitas taktis Doue. Meski bintang PSG itu bisa bermain di berbagai posisi menyerang, menurutnya posisi terbaik Doue tetap di sisi kiri.

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“Di lapangan, dia bisa bermain di semua posisi menyerang. Itu bergantung pada situasi, pertandingan, dan keputusan yang harus kami ambil,” jelas Zidane.

“Menurut saya, yang terbaik tetap ketika dia bermain di sisi kiri. Dia bisa melangkah sangat, sangat jauh, tetapi untuk itu, dia harus selalu mempertahankan keinginannya untuk berkembang. Itulah yang paling penting.”

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Prancis bersiap menghadapi dua laga penentu di Nations League

Prancis akan bertandang ke Milan untuk menghadapi Italia di stadion Giuseppe-Meazza pada Kamis, 12 November, sebelum kembali ke kandang untuk melawan Turki di Bordeaux pada Minggu, 15 November.

Skuad Zidane memasuki pemusatan latihan dengan target mengubah dominasi penguasaan bola menjadi penyelesaian akhir yang lebih efektif demi memastikan tempat di perempat-final pada Maret 2027.

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Dengan talenta seperti Doue yang mendorong tim maju bersama kapten Kylian Mbappe yang kembali, Prancis bertekad menutup fase grup dengan gemilang.