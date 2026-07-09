"Saya melarikan diri untuk melindungi keluarga saya dari pembunuhan".. Pengakuan mengejutkan dari pelatih Korea setelah bencana Piala Dunia

Setelah dua minggu berdiam diri dan menghilang, Hong Myung-bo, mantan pelatih Korea Selatan, akhirnya angkat bicara untuk meminta maaf kepada rakyatnya, dan mengungkapkan bahwa kepergiannya yang mendadak ke Amerika bukanlah sebuah pelarian, melainkan upaya untuk melindungi keluarganya dari ancaman pembunuhan yang diterimanya setelah tersingkir secara memalukan dari Piala Dunia 2026.

Pelatih Korea Selatan Hong Myung-bo mengeluarkan pernyataan resmi di mana ia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada para pendukung negaranya, serta menanggung “seluruh tanggung jawab atas hasil ini” setelah tim nasional tersingkir dari babak penyisihan grup dengan hanya meraih satu kemenangan dari tiga pertandingan.

Kekalahan mengejutkan dari Afrika Selatan pada pertandingan terakhir menjadi pukulan terakhir bagi tim nasional, dan memicu gelombang kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kalangan masyarakat Korea, yang langsung diarahkan kepada sang pelatih.

Hong mengatakan dalam pernyataannya: “Saya dengan tulus meminta maaf kepada seluruh warga yang mencintai dan mendukung sepak bola Korea. Saya telah gagal mencapai hasil yang diharapkan bangsa ini di Piala Dunia, dan sebagai pelatih, saya menerima tanggung jawab ini dengan sepenuh hati serta sekali lagi meminta maaf dengan sungguh-sungguh.”

Hong mengungkapkan bahwa keheningannya selama dua pekan terakhir itu disengaja, sambil menjelaskan: “Saya menganggap hasil tim nasional sebagai beban yang harus saya tanggung sendirian, dan karena itu saya tidak dapat membagikan pandangan saya kepada publik.”

Namun, ia juga menyoroti bahwa diam tidak lagi mungkin dilakukan setelah “informasi palsu mulai disebarkan seolah-olah sebagai fakta, dan disertai dengan rumor yang tidak berdasar.”

Hal yang paling serius dalam pernyataan Hong adalah pengungkapannya mengenai alasan kepergiannya dari Korea Selatan ke Amerika Serikat seminggu yang lalu, sebuah langkah yang saat itu ditafsirkan sebagai upaya melarikan diri dari pertanggungjawaban. Ia mengomentari hal tersebut: “Keputusan saya bukanlah untuk melarikan diri dari konsekuensi. Ada ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada saya dan keluarga saya, serta kekhawatiran mengenai keselamatan pribadi kami. Sebagai kepala keluarga, saya harus melindungi mereka.”

Pelatih tersebut mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan kesiapannya untuk bertanggung jawab sepenuhnya, seraya mengatakan: “Jika diadakan sidang dengar pendapat di parlemen, saya yakin forum tersebut adalah tempat yang tepat untuk menjelaskan hasil Piala Dunia. Saya akan menanggung tanggung jawab penuh, dan akan memaparkan fakta-fakta sebagaimana yang saya ketahui kepada publik, serta tidak akan menghindar dari pertanyaan apa pun.”

Pernyataan Hong Myung-bo ini mengakhiri spekulasi, namun membuka pintu bagi fase baru pertanggungjawaban di dunia sepak bola Korea, setelah kegagalan di Piala Dunia yang berubah dari kekalahan olahraga menjadi isu publik.