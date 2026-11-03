Setelah merayakan golnya pada menit ke-54 bersama rekan-rekan setim dalam kemenangan tandang Bayern Munich 2-0 pada Selasa malam, Karl tak melewatkan kesempatan untuk membalas para pengkritiknya. Dengan menempelkan kedua tangan ke telinganya, pemain muda berbakat di lini serang Bayern itu memperagakan gestur "bla-bla". Seolah ingin berkata: Omongan kalian tidak menarik bagiku.

Secara teori, gestur Karl itu bisa saja ditujukan, antara lain, kepada presiden kehormatan FCB sekaligus sosok berpengaruh di klub, Uli Hoeneß. Pasalnya, Hoeneß turut memicu perdebatan publik belakangan ini mengenai pemain berusia 18 tahun tersebut ketika baru-baru ini mengatakan kepada Welt am Sonntag tentang Karl: "Saya berniat berbicara serius dengannya." Menurut Hoeneß, Karl "masih jauh dari seorang superstar. Pemain muda membutuhkan kerendahan hati. Perbandingan dengan Olise jelas tidak baik baginya, masih ada jurang besar di antara mereka. [...] Pemain muda juga membutuhkan tekanan. Misalnya, saya tidak tahu apakah Lennart Karl akan mendapat manfaat jika orang-orang selalu hanya merangkulnya."

Selain itu, Bild baru-baru ini melaporkan bahwa bukan hanya Hoeneß yang disebut-sebut terganggu oleh "gaya hidup glamor" Karl, seperti yang ditulis tabloid tersebut, di internal FCB. Di tengah penurunan performa kecil dalam beberapa pekan terakhir, sesuatu yang sepenuhnya wajar bagi Karl yang masih muda, perbincangan di media mengenai pemain yang empat kali membela timnas Jerman itu belakangan semakin ramai.

Apa kata Michael Ballack tentang cara FC Bayern memperlakukan Lennart Karl?

Agen Karl, Michael Ballack, kemudian membelanya menjelang laga besar melawan Borussia Dortmund akhir pekan lalu. Namun, langkah itu juga membuat pemberitaan mengenai kliennya terus berlanjut. "Uli Hoeneß berhak mengkritik citra yang ditampilkan ke publik itu. Namun, jelas pula bahwa dengan melakukannya di depan umum, ia menjadikan Lennart sasaran kritik," kata Ballack kepada DAZN saat mengecam petinggi Bayern atas cara mereka memperlakukan Karl. Ia juga mengkritik direktur olahraga FCB, Max Eberl. Menurut Ballack, keputusan Eberl "sekarang, ketika performa Lennart jelas kembali menanjak, untuk menyebutnya mengalami penurunan performa yang disertai sejumlah kesalahan, sulit dipahami dari segi waktu dan setidaknya patut dipertanyakan dari segi isi."

Pertandingan berikutnya M05 Bundesliga 09.30 FCB

Seusai pertandingan melawan BVB, Eberl pun ditanya tentang pernyataan Ballack dan mengaku bingung dengan peran ganda pria berusia 50 tahun itu: "Saya tidak tahu apakah ia mengatakan itu sebagai pakar DAZN atau sebagai agen sang pemain," balas Eberl dengan nada menyindir. Ia menjelaskan kepada Sky: "Sejujurnya, menurut saya sulit jika perdebatan sekarang dilakukan melalui media." Mengenai situasi Karl di lapangan, ia menegaskan: "Kami tahu perkembangannya bisa saja mengalami sedikit penurunan. Dan hanya itu yang kami katakan. Sekarang terlihat performanya kembali menanjak dan ia berada di jalur yang benar. Saya terkesan melihat bagaimana anak muda ini mengesampingkan semua itu. Itulah yang saya katakan sebagai bagian dari Bayern Munich."

Setelah absen di Piala Dunia akibat robekan berkas otot di paha yang dialaminya sesaat sebelum turnamen dimulai, Karl semula kesulitan menjalani musim ini. Namun, performa gelandang serang itu dalam beberapa pertandingan terakhir jelas kembali menanjak, dengan gol pentingnya ke gawang Atletico sebagai puncaknya untuk sementara.

Mengapa Mats Hummels kesal dengan selebrasi Lennart Karl?

Seusai pertandingan, ketika Karl ditarik keluar pada menit ke-68, juara dunia Mats Hummels mengomentari selebrasi Karl dan menegaskan bahwa ia cukup kesal melihatnya. "Sekarang kita terlalu sering melihatnya," ujar Hummels sebagai pengamat pertandingan di Prime Video. Ia pun mengaku tidak memahaminya: "Kritik adalah bagian dari sepakbola. Itulah sebabnya kamu mendapat begitu banyak uang, karena begitu banyak orang membicarakannya."

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Mantan pemain timnas Jerman itu juga terganggu karena gestur selebrasi seperti itu membuat Karl menjadi contoh yang buruk bagi pemain muda. "Anak saya berusia delapan tahun dan dalam pertandingan tim-timnya, saya sudah melihat anak-anak melakukan selebrasi ini karena sekarang selebrasi itu begitu sering muncul," kata Hummels. "Saya melarang anak saya melakukan selebrasi itu. Namun, selebihnya: respons yang keren dari Lennart Karl dan FC Bayern."

Sementara itu, kapten Bayern Manuel Neuer, yang telah pulih, menegaskan: "Tidak ada yang perlu diperdebatkan atau dibahas." Menurutnya, para pemain FCB yang berkerumun untuk merayakan gol itu juga tidak punya alasan khusus: "Lenny adalah bagian yang sangat penting dari tim. Ia bagian dari kelompok ini dan karena itu kami ikut senang untuknya. Kami selalu berharap ia menjalani pertandingan sebaik mungkin dan tampil hebat. Hari ini ia kembali membuktikannya."

Konrad Laimer, yang mencetak gol pada menit ke-74 untuk memastikan kemenangan 2-0 bagi juara Jerman itu, mengatakan kepada Prime Videotentang selebrasi Karl: "Saya ikut senang untuk anak itu. Ia tetap tenang dan bekerja keras. Hari ini usahanya terbayar, golnya pun lahir dari kerja keras. Ia kembali, merebut bola, lalu entah bagaimana menceploskannya." Karl masih muda dan harus "terus belajar serta mengambil langkah-langkah berikutnya. Ia berada di jalur yang sangat bagus. Karier besar menantinya," prediksi pemain asal Austria itu.