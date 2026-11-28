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Joshua Kimmich menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada rekan-rekannya di Bayern Munich setelah tindakannya membuat klub raksasa Jerman itu kekurangan pemain pada Sabtu. Gelandang berpengalaman tersebut diusir sesaat sebelum turun minum dalam laga imbang tanpa gol melawan Hamburg, sehingga skuad muda Bayern harus berjuang sepanjang babak kedua dengan sepuluh pemain.

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Kimmich bertanggung jawab penuh atas kartu merahnya

Gelandang berpengalaman itu harus meninggalkan lapangan pada menit ke-44 dalam pertandingan di Volksparkstadion setelah insiden tak biasa yang melibatkan penyerang Hamburg, Alexander Rossing-Lelesiit . Setelah didorong lawannya, Kimmich bereaksi dengan menjambak rambut pemain tersebut, tindakan yang membuat wasit tak punya banyak pilihan selain langsung mengeluarkan kartu merah.

Seusai pertandingan, pemain berusia 31 tahun itu tidak mengelak dari tanggung jawab dan menilai tindakannya secara terus terang. "Itu kesalahan besar. Sama sekali tidak bisa dimaafkan," kata Kimmich. "Bahkan satu jam kemudian, saya masih tak mengerti mengapa saya melakukannya. Sama sekali tidak perlu, sangat bodoh. Saya harus meminta maaf kepada tim."

Tindakan gegabah yang merugikan

Waktu terjadinya kartu merah itu sangat merugikan mengingat kondisi skuad Bayern saat ini. Vincent Kompany terpaksa menurunkan susunan pemain inti termuda klub di Bundesliga dalam lebih dari delapan setengah tahun akibat krisis cedera yang parah. Kehilangan sosok senior seperti Kimmich memberi tekanan besar kepada tim yang kurang berpengalaman itu, sesuatu yang segera diakui sang pemain saat berbicara kepada media seusai pertandingan.

Kimmich tampaknya frustrasi karena sebelumnya tidak ada perselisihan antara dirinya dan Rossing-Lelesiit. Reaksinya muncul begitu saja, membuat para penggemar maupun Kimmich sendiri bingung mengenai pemicunya. "Mengingat situasi kami secara keseluruhan, tindakan saya itu sama sekali tidak bisa dimaafkan," lanjutnya. "Saya harus meminta maaf kepada tim. Saya sendiri juga tidak bisa benar-benar menjelaskannya. Itu sangat bodoh, dan saya senang kami masih berhasil meraih satu poin."

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Tindakan yang tak biasa dari sang pemimpin

Meski bermain dengan sepuluh orang sepanjang babak kedua setelah Kimmich menerima kartu merah, tim Kompany menunjukkan ketangguhan dengan menjaga gawangnya tidak kebobolan dan pulang dari Hamburg membawa satu poin. Hasil itu menutup pekan penuh gejolak bagi sang gelandang, yang sebelumnya memicu kontroversi dengan mengkritik jajaran petinggi Bayern, termasuk Uli Hoeness dan Karl-Heinz Rummenigge, atas komentar mereka di hadapan publik mengenai masalah kesehatan Jamal Musiala dan kemungkinan pemotongan gajinya. Kimmich menyebut komentar itu "bukan cara Bayern". Meski dilaporkan ada kejengkelan di kalangan pimpinan klub, Bayern memastikan Kimmich tidak akan mendapat sanksi.

Sang gelandang kesulitan menemukan kata-kata untuk menjelaskan apa yang ada dalam pikirannya saat insiden itu terjadi. "Biasanya saya tidak akan melakukan hal semacam itu," tambah Kimmich. "Saya bahkan tidak pernah berselisih dengan pemain tersebut selama pertandingan. Saya ingin bisa memberikan penjelasan, tetapi saya sendiri sulit memahaminya."

Bayern tertinggal dari Dortmund

Hasil imbang tanpa gol membuat Bayern Munich tetap berada di posisi kedua Bundesliga dengan 23 poin, terpaut satu poin dari pemuncak klasemen Borussia Dortmund, yang memiliki satu pertandingan lebih sedikit dan akan menghadapi Bayer Leverkusen pada Minggu. Posisi Bayern bisa semakin terancam karena Freiburg di peringkat ketiga (22 poin) akan menghadapi RB Leipzig di peringkat keempat (21 poin) pada Minggu. Pemenang laga itu bisa menyalip Bayern.