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Gelandang Prancis Lucas Da Cunha mengakui masih perlu meningkatkan kemampuan bertahannya setelah ditempatkan dalam peran gelandang bertahan oleh Zinedine Zidane. Kapten Como itu membahas perkembangan pesatnya di level internasional menjelang pertandingan krusial Prancis melawan Turki di UEFA Nations League.

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Lucas Da Cunha jalani peran tak terduga bersama Prancis

Kapten Como, Lucas Da Cunha, dengan cepat menjadi sosok kejutan di bawah asuhan pelatih Prancis, Zinedine Zidane. Ditempatkan sebagai gelandang bertahan yang bermain lebih dalam, pemain berusia 25 tahun itu mencuri perhatian selama kiprah Prancis di UEFA Nations League.

Setelah kalah tipis dari Italia, tim asuhan Zidane bersiap menghadapi Turki di Bordeaux. Da Cunha diperkirakan akan memainkan peran penting saat Prancis berupaya memastikan kelolosan.

Beradaptasi dengan tuntutan posisi gelandang bertahan

Di level klub, Da Cunha biasanya bermain lebih ke depan di bawah asuhan Cesc Fabregas. Da Cunha mengakui bahwa menjadi jangkar lini tengah Prancis menuntut pendekatan fisik dan taktik yang sama sekali berbeda.

“Memang benar saya memiliki peran berbeda di Como, tempat saya bermain lebih ke depan. Di sini, saya berada di depan lini pertahanan. Saya tidak perlu terlalu sering maju seperti di level klub, tetapi saya menyukai kedua posisi itu,” jelas Da Cunha.

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“Peran gelandang bertahan ini baru bagi saya; posisi ini menuntut banyak pekerjaan defensif, sementara secara fisik saya bukan sosok yang luar biasa kuat. Saya harus merebut kembali penguasaan bola, dan saya masih bisa meningkatkan kemampuan bertahan.”

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Pengaruh Cesc Fabregas dan Zinedine Zidane

Da Cunha mengatakan bahwa perkembangannya di level klub di bawah asuhan Fabregas membantunya mempersiapkan diri menghadapi tuntutan taktis sepakbola internasional. Sejak pindah ke Italia, mantan pemain muda Rennes itu berhasil bertransformasi dari pemain sayap menjadi gelandang tengah yang komplet.

Kapten Como itu juga menyoroti dukungan pribadi yang diterimanya dari Zidane setelah mendapat panggilan pertamanya ke tim senior pada September. “Dia membuat saya merasa bahwa saya berada di sini bukan tanpa alasan. Dia banyak berbicara dengan saya untuk mengenal saya, dan hubungan kami sangat baik,” ungkap Da Cunha.

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Berbicara tentang kapten Kylian Mbappe menjelang laga melawan Turki, sang gelandang menambahkan: “Dia sedang dalam performa bagus dan kami bisa merasakan bahwa dia berkomitmen penuh kepada kami. Seperti kami semua, dia percaya diri menjelang pertandingan.”

Bersiap menghadapi laga penting melawan Turki

Prancis menghadapi pertandingan pada Minggu malam di Stade Atlantique dengan menyadari bahwa kemenangan sangat penting untuk bangkit dari kekalahan di San Siro dan memastikan tempat di perempat-final.

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Meski Zidane tetap tenang setelah kekalahan pertamanya sejak menangani tim, seraya menegaskan bahwa skuadnya sepenuhnya fokus dan tidak khawatir, Prancis berada di bawah tekanan untuk meraih hasil.

Dengan Da Cunha menjadi jangkar lini tengah dan Mbappe memimpin serangan, Prancis siap menutup kiprah mereka di fase grup dengan hasil positif.