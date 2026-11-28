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Legenda Brasil Ronaldo akhirnya menjelaskan alasan di balik kepindahannya yang mengejutkan dari Barcelona ke Inter hampir tiga dekade lalu. Sang penyerang mengungkapkan bahwa tawaran finansial besar dari klub raksasa Italia itu mustahil ditolak ketika ia berada di puncak performanya.

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Tawaran finansial besar di balik kepergian dari Camp Nou

Berbicara dalam siniar Stick to Football bersama Gary Neville dan Jamie Carragher, Ronaldo mengungkap alasan kepindahannya ke Serie A pada 1997. Setelah bergabung dengan Barcelona dari PSV, ia menjalani satu musim yang produktif di Spanyol, dengan rutin mencetak gol di La Liga dan Piala Winners.

Performa itu mendorong Inter untuk menebus klausul pelepasannya dan melipatgandakan gaji tahunannya menjadi empat kali lipat. Meski tampil gemilang di Catalonia, tawaran finansial klub Italia tersebut menjadi faktor penentu.

Ronaldo jelaskan kepindahan ke Inter dan kekecewaan soal Ballon d'Or

Ronaldo menjelaskan bahwa kenaikan gaji yang sangat besar membuat keputusannya mudah diambil. “Barcelona membeli saya seharga 20 juta, dan saya menerima bagian yang cukup besar dari jumlah itu. Di sana, saya mendapat dua juta setahun, sementara Inter menawarkan delapan juta, jadi saya memutuskan untuk pergi,” jelasnya.

Ia juga mengakui masih kecewa karena finis kedua di belakang bek Matthias Sammer dalam pemungutan suara Ballon d'Or 1996. “Saya kalah dari Sammer, yang merupakan seorang bek. Saya marah karena saya bermain luar biasa bersama Barcelona dan mencetak begitu banyak gol,” katanya. Ronaldo menebus kekecewaan itu pada musim pertamanya di Milan dengan memenangi Ballon d'Or 1997, sebelum kembali meraihnya pada 2002 setelah menjuarai Piala Dunia.

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Ronaldo kemudian membandingkan kerasnya permainan pada eranya dengan perlindungan yang diberikan kepada para penyerang masa kini. “Hidup penyerang sekarang lebih mudah dibandingkan kami dulu. Saya ingin mendapat perlindungan yang sama. Kami sangat menderita. Generasi kami penuh pemain yang tak kenal ampun, dan tak seorang pun melindungi kami,” katanya sambil tertawa.

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Penilaian tajam soal peluang Brasil di Piala Dunia

Beralih ke sepakbola internasional, Ronaldo memberikan penilaian suram terhadap tim nasional Brasil. Ia mengakui bahwa menyaksikan rival mereka, Argentina, menunjukkan semangat juang yang tidak dimiliki Brasil terasa “menyakitkan” bagi rekan-rekan senegaranya.

Ia menilai Brasil telah kehilangan kepercayaan diri yang dahulu berakar pada bakat alami para pemainnya. Ia menambahkan: “Saya pikir kami sedang meniru pemain Eropa. Dulu, negara kami selalu punya kepercayaan diri yang sangat tinggi semata-mata karena bakat kami. Namun, pemain Eropa sekarang lebih kuat, lebih cepat, lebih terorganisasi, dan bermain lebih baik.

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“Brasil tidak cukup kuat untuk memenangi Piala Dunia. Kami tidak punya tim yang kuat, kami tidak bersatu.”

Brasil menghadapi tantangan berat untuk kembali menjadi kandidat juara Piala Dunia

Peringatan tegas Ronaldo menegaskan besarnya tugas yang dihadapi Brasil menjelang Piala Dunia 2030. Alih-alih mengandalkan kemampuan individu yang secara historis menjadi ciri khas mereka, skuad Brasil harus mengatasi kurangnya kekuatan kolektif dan persatuan.

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Membangun kembali kekompakan itu dan menemukan lagi identitas permainan mereka akan sangat penting jika Brasil ingin bersaing memperebutkan trofi, terutama ketika tim-tim Eropa terus menjadi tolok ukur dalam hal kecepatan, kekuatan, dan organisasi permainan.