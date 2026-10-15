"Saya marah karena alasan ini": Vinicius jelaskan momen protesnya terhadap keputusan Mourinho

Vinicius Junior, bintang Real Madrid, menjelaskan alasan kemarahannya saat ditarik keluar dalam laga melawan AS Roma di Liga Champions, Rabu malam, dalam sebuah momen yang memicu kehebohan di media sosial.

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, mengembalikan bintang Brasil itu ke susunan pemain utama dalam laga melawan Roma setelah sebelumnya menggantinya saat menghadapi Villarreal, namun ia tak menampilkan performa yang diharapkan.

Pelatih asal Portugal itu pun terpaksa menarik Vinicius pada menit ke-59 dan memasukkan pemain Brasil lainnya, Endrick, saat skor menunjukkan Los Blancos tertinggal 1-3.

Namun Vinicius menanggapi keputusan Mourinho dengan protes, dan menegaskan bahwa ia seharusnya tidak keluar pada waktu tersebut.

Setelahnya, Endrick tampil cemerlang dengan mencetak satu gol dan menciptakan satu assist, sehingga ia dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan dan membawa Real Madrid menang dramatis 4-3.

Vinicius akui penurunan performanya dan puji Endrick

Vinicius berkata, dalam pernyataan yang disoroti surat kabar Spanyol "Marca" usai laga melawan Roma: "Wajar jika saya marah setelah digantikan, karena saya selalu ingin menampilkan performa terbaik dan membantu tim. Tetapi pergantian pemain itulah yang membuat perbedaan, Endrick mengubah ritme pertandingan dan menjadi yang terbaik, dan Carlos (Espi) juga bermain hanya beberapa menit namun mampu mencetak gol."

Bintang Brasil itu menambahkan: "Saya marah pada diri saya sendiri karena saya tidak menampilkan versi terbaik dari diri saya, tetapi pada akhirnya, Vini selalu kembali, dan saya tidak punya keraguan sedikit pun bahwa saya akan kembali ke level terbaik saya."

Sikap Vinicius soal cemoohan suporter Real Madrid

Pemain Real Madrid itu juga menyinggung soal cemoohan yang dilontarkan suporter Santiago Bernabeu terhadapnya, dengan menegaskan bahwa ia memahami hak para pendukung untuk mengungkapkan pendapat mereka, meski ia meyakini cemoohan tersebut tidak membantunya menampilkan performa terbaik.

Vinicius berkata: "Mungkin cemoohan itu tidak membantu saya, tetapi para suporter membayar harga tiket, dan mereka berhak mengungkapkan pendapatnya. Kami bermain lebih baik ketika suporter berada di pihak kami; Jude Bellingham tampil lebih baik, Kylian Mbappe bermain lebih baik, dan saya juga menjadi lebih baik."

Ia melanjutkan: "Saya pikir melontarkan cemoohan kepada saya lebih mudah, karena saya sudah berada di tim ini lebih lama, dan karena saya salah satu pemimpin Real Madrid."

Pemain Brasil itu menyampaikan pesan yang jelas mengenai kemampuannya melewati masa sulit ini, dengan mengatakan: "Saya akan kembali. Ketika saya datang ke sini pada usia muda, banyak orang menertawakan saya, tetapi pada akhirnya saya mencetak lebih dari 100 gol dengan kostum Real Madrid."

Perlu dicatat bahwa Vinicius akan absen membela Real Madrid dalam empat pertandingan mendatang di Liga Spanyol akibat sanksi larangan bermain yang dijatuhkan kepadanya pada Rabu malam.