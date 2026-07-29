"Saya merasa ini memalukan. Saya malu karena di sepak bola kita membicarakan pemikiran seperti ini," kata Eberl pada Rabu dalam konferensi pers perkenalan rekrutan baru Nathaniel Brown di Rottach-Egern.









"Sepak bola," kata Eberl, "bukan milik kita. Ini adalah sebuah permainan. Bagi saya, FIFA ada untuk mendampingi permainan ini, menatanya dalam bentuk dan aturan, menyelenggarakan Piala Dunia." Namun saat ini, ia merasa bahwa federasi dunia itu "hanya ada untuk mencari keuntungan. Rasanya seperti mereka hanya ingin menghasilkan uang, di semua saluran yang memungkinkan. Sebagai anak sepak bola, saya muak dengan ini."

Petinggi Bayern Eberl mendukung rencana boikot dari UEFA

Dengan melihat rapat krisis UEFA yang akan datang, yang di dalamnya juga akan dibahas boikot terhadap kompetisi FIFA - berupa penolakan untuk ikut serta bahkan di Piala Dunia 2030 - Eberl menyampaikan pandangan positif.

"Saya rasa itu bagus. Saya bukan pendukung boikot, melainkan selalu pendukung dialog. Tetapi jika memang sampai ke titik itu, maka saya benar-benar akan mendukung agar kita sebagai Eropa juga menunjukkan sikap tegas dan berkata: 'Tidak, ini bukan olahraga kami, ini bukan yang kami inginkan.' Dan kemudian juga mengambil tindakan menentangnya," lanjut Eberl.

Ia tidak tahu, "siapa yang ada di sekitar Tuan Infantino" - artinya: siapa yang terus-menerus memberi ide kepada presiden FIFA yang kerap dikritik keras itu -, tetapi: "Tapi rasanya benar-benar sangat menyebalkan!"

Rencana Infantino untuk menjual, antara lain, kepemilikan di Piala Dunia melalui anak perusahaan baru yang akan dibentuk bernama FIFA Forward Enterprise (FFE), bocor dan dikonfirmasi pada Selasa. Setelah itu muncul kemarahan di seluruh dunia. Rencana itu disebut sebagai "rencana yang memalukan", sebagai "penjualan tanpa malu", pengumuman federasi dunia itu, menurut surat kabar Swiss Blick, meledak "seperti bom".

Sebelum Eberl, Wakil DFB Hans-Joachim Watzke juga sudah menyampaikan sikap dengan tegas. "Banyak orang di sepak bola Eropa memandang rencana FIFA sebagai serangan mutlak terhadap sepak bola. Saya berbagi pandangan itu," kata Watzke kepada kicker: "Di sini sebuah batas telah dilampaui." Percakapan-percakapan menunjukkan bahwa soal ini terdapat "kesatuan pandangan" di antara asosiasi-asosiasi anggota Eropa.

FIFA dan Infantino tampaknya ingin menekan asosiasi-asosiasi

Sementara itu, Infantino tampaknya ingin mewujudkan rencananya secepat mungkin. Dalam sebuah surat kepada seluruh 211 asosiasi anggota, yang diperoleh ntv/RTL, ia menyampaikan bahwa FIFA mengandalkan persetujuan dalam waktu 53 hari dan menjanjikan jumlah 40 juta dolar AS untuk itu. Jika ditolak, menurut surat tersebut, yang tersisa hanya 10 juta dolar AS.

UEFA kemudian merilis pernyataan lanjutan yang menyebutkan bahwa mereka tidak ingin diperas: "Hari ini kami mengetahui bahwa FIFA telah menetapkan tenggat waktu kepada asosiasi-asosiasi, di mana mereka harus mendukung rencana-rencananya, jika tidak maka tawaran pembayaran satu kali itu akan ditarik. Itu sendiri sudah menjelaskan semua yang perlu diketahui tentang rencana ini."

Lebih lanjut, badan sepak bola Eropa itu menegaskan bahwa mereka menyadari adanya perlawanan yang "signifikan dan terus berkembang" terhadap rencana FIFA tersebut. "FIFA tidak boleh terus menggunakan olahraga kita untuk memperkaya diri sendiri dan teman-temannya. Kita bisa mengembangkan olahraga ini dengan cara yang benar. Sudah waktunya memberi prioritas kepada asosiasi, liga, klub, pemain, dan penggemar."