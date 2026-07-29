"Saya merasa ini memalukan. Saya malu bahwa kita berbicara soal pemikiran seperti itu di sepakbola," kata Eberl pada Rabu dalam konferensi pers perkenalan rekrutan anyar Nathaniel Brown di Rottach-Egern.









"Sepakbola," ujar Eberl, "bukan milik kita. Ini adalah sebuah permainan. FIFA bagi saya ada untuk mendampingi permainan ini, membingkainya dalam bentuk dan aturan, menyelenggarakan Piala Dunia." Namun saat ini ia merasa bahwa federasi dunia itu "hanya ada untuk mencari keuntungan. Rasanya seperti hanya ingin menghasilkan uang, di semua saluran yang memungkinkan. Sebagai anak sepakbola, saya muak dengan itu."

Bos Bayern Eberl mendukung rencana boikot dari UEFA

Menatap rapat krisis UEFA yang akan datang, yang juga akan membahas boikot terhadap kompetisi FIFA - termasuk penolakan untuk berpartisipasi di Piala Dunia 2030 - Eberl menyampaikan pandangan positif.

"Saya pikir itu bagus. Saya bukan pendukung boikot, melainkan selalu pendukung dialog. Tetapi jika sampai sejauh itu, maka saya benar-benar akan mendukung agar kita sebagai Eropa juga menunjukkan sikap tegas dan berkata: 'Tidak, ini bukan olahraga kami, ini bukan apa yang kami inginkan.' Lalu juga mengambil langkah menentangnya," lanjut Eberl.

Ia tidak tahu, "siapa yang ada di sekitar Tuan Infantino" - dengan kata lain: siapa yang terus-menerus memberi Presiden FIFA yang kerap dikritik tajam itu berbagai ide - tetapi: "Tapi ini benar-benar terasa sangat buruk!"

Rencana Infantino untuk menjual, antara lain, kepemilikan di Piala Dunia melalui anak perusahaan baru bernama FIFA Forward Enterprise (FFE), bocor dan terkonfirmasi pada Selasa. Setelah itu muncul kemarahan di seluruh dunia. Rencana itu disebut sebagai "rencana yang memalukan", sebagai "penjualan tanpa malu", pengumuman federasi dunia itu, menurut surat kabar Swiss Blick, "meledak seperti bom".

Sebelum Eberl, Wakil Presiden DFB Hans-Joachim Watzke juga sudah menyampaikan sikap tegas. "Banyak orang di sepakbola Eropa memandang rencana FIFA sebagai serangan mutlak terhadap sepakbola. Saya sependapat dengan sikap itu," kata Watzke kepada kicker: "Sebuah batas telah dilampaui di sini." Pembicaraan menunjukkan bahwa di antara federasi anggota Eropa terdapat "kesatuan pendapat" mengenai hal ini.







