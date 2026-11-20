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Jose Mourinho memberi jawaban singkat saat ditanya soal Portugal yang bermain tanpa Cristiano Ronaldo pada jeda internasional. Pelatih Real Madrid itu hanya menyatakan keinginannya agar negaranya menang dan enggan membahasnya lebih jauh.

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Jawaban singkat soal Portugal

Pelatih Real Madrid Jose Mourinho memberi jawaban singkat ketika ditanya soal Portugal yang bermain tanpa Cristiano Ronaldo pada jeda internasional. Berbicara kepada media menjelang kembalinya Madrid ke kompetisi La Liga untuk menghadapi Celta Vigo, ia hanya menyampaikan harapannya agar timnas negaranya meraih kemenangan.

"Sebagai orang Portugal, satu-satunya hal yang akan saya katakan adalah saya selalu ingin Portugal menang," kata Mourinho. "Selebihnya, saya lepas tangan soal itu dan tidak akan berkomentar lebih jauh."

Sejarah bersama di Real Madrid

Mourinho dan Cristiano Ronaldo sama-sama menjadi bagian penting dalam perjalanan Real Madrid antara 2010 dan 2013. Selama tiga musim bersama, mereka menjuarai Copa del Rey pada 2010-11, La Liga pada 2011-12, dan Piala Super Spanyol pada 2012.

Selama periode tersebut di Madrid, Ronaldo mencetak 168 gol dan mencatatkan 49 assist dalam 164 penampilan di semua kompetisi. Kerja sama mereka menghasilkan trofi-trofi bergengsi, sekaligus diwarnai tuntutan taktik yang tinggi dan sejumlah momen yang menyita perhatian.

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Fokus pada tugas klub di Spanyol

Keengganan Mourinho membahas lebih jauh urusan tim nasional menegaskan fokusnya pada jadwal Real Madrid. Setelah menghabiskan jeda internasional untuk mempersiapkan para pemain yang tersedia di Madrid, ia kembali mengarahkan perhatian pada agenda domestik dan Eropa.

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Dengan pertandingan La Liga dan kompetisi piala yang datang silih berganti, sang pelatih memilih untuk tidak membahas isu tim nasional. Prioritas terdekatnya tetap meraih hasil di lapangan bersama Real Madrid.

Menatap Celta dan rangkaian laga berikutnya

Mourinho kini memimpin Real Madrid menghadapi Celta Vigo dalam pertandingan La Liga pada Sabtu di Santiago Bernabeu. Laga itu mengawali jadwal padat tiga pertandingan dalam delapan hari, sementara Madrid terus berjuang di berbagai kompetisi.

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Perkembangan lebih lanjut mengenai Portugal atau Ronaldo bukanlah fokus utama Mourinho saat ini, sementara ia mempersiapkan skuadnya menjelang sepak mula.