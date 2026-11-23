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Francesco Totti mengaku berharap Roma lebih menghormatinya. Ia juga mengungkap bahwa anggota keluarga dan teman-temannya memanfaatkan ketenarannya saat kariernya mencapai puncak. Dalam wawancara terbuka di televisi Italia yang akan ditayangkan pada Selasa, legenda klub itu berbicara tentang mendiang ayahnya, perpisahan dengan mantan istrinya, dan hubungannya dengan anak-anaknya.

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Totti menginginkan lebih banyak penghormatan dari Roma

Dalam wawancara dengan program Belve di Rai 2, Totti mengkritik Roma atas perlakuan yang diterimanya semasa menjabat sebagai direktur klub. Musim baru acara itu dibuka dengan penayangan wawancara lengkapnya pada Selasa malam, tetapi sejumlah cuplikannya sudah dirilis.

"Saya lebih suka jika klub lebih menghormati saya," kata mantan kapten Roma itu kepada pembawa acara Francesca Fagnani. Ia juga memberikan jawaban mengejutkan ketika ditanya tentang kemungkinan kembali ke klub, meski bagian wawancara itu baru akan terungkap saat episodenya ditayangkan.

"Banyak yang menumpang hidup dari saya"

Totti juga ditanya apakah ada orang yang memanfaatkan posisinya selama masa keemasan kariernya. Jawabannya lugas. "Orang-orang yang tak terbayangkan: anggota keluarga, teman, kerabat. Banyak yang menumpang hidup dari saya," katanya.

"Juara Piala Dunia 2006 itu menghabiskan seluruh karier bermainnya di Roma dan tetap menjadi ikon terbesar klub tersebut."

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Kata-kata emosional tentang ayahnya

Totti tampak terharu ketika berbicara tentang mendiang ayahnya. Ia mengaku tidak pernah mengatakan kepada sang ayah bahwa ia menyayanginya. Ketika ditanya apa yang paling ia rindukan, ia menjawab: "Pelukannya. Itu hal-hal yang tidak kita lakukan, lalu ketika orang-orang yang menjadi pusat segalanya telah tiada, kita merasa tersesat dan sendirian. Tanpa dia, hidup terasa berbeda."

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Ia kemudian menyebut dirinya bodoh karena tidak pernah melakukannya dan mengakui bahwa ia mengulangi kesalahan yang sama. "Sayangnya, saya melakukan hal yang sama kepada anak-anak saya, dan saya tahu saya salah," katanya.

Totti "tak bisa memaafkan" pengkhianatan Ilary

Fagnani juga bertanya tentang pernyataan mantan istrinya, Ilary Blasi, bahwa pernikahan mereka tidak akan bertahan jika terjadi pengkhianatan.

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"Itu terjadi. Saya tidak bisa memaafkannya," jawab Totti, menjelang penayangan wawancara lengkap pada Selasa malam.