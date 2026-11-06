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Ketika Said El Mala kembali dipanggil ke tim nasional Jerman, kakaknya, Malek, baru-baru ini mencetak gol pertamanya di Bundesliga. Kisah itu juga menyentuh hati pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp.

Dalam wawancara dengan Sky, El Mala ditanya tentang telepon Klopp yang menyampaikan pemanggilannya. Ia mengungkapkan: "Dia bilang kamu kembali masuk skuad, lalu biasanya ada satu atau dua cerita lain. Kali ini dia bilang kepada saya bahwa dia senang kakak saya masuk dan mencetak gol. Dia senang melihat cara kami merayakannya bersama."

Malek El Mala, yang hampir satu setengah tahun lebih tua dari Said yang berusia 20 tahun, menjalani debutnya di Bundesliga bersama 1. FC Köln akhir pekan lalu. Tak lama setelah masuk sebagai pemain pengganti dalam laga tandang melawan Union Berlin, ia langsung mencetak gol penting yang membuat skor akhir menjadi 1-1. "Itu juga sesuatu yang menyenangkan dan tidak bisa dianggap biasa," kata Said El Mala, yang telah menjadi pemain andalan FC, mengenai ucapan Klopp tentang momen istimewa bagi keluarganya itu.

Said El Mala langsung menyampaikan pesan Klopp kepada kakaknya, Malek

"Saya langsung memberi tahu Malek, dia juga sangat senang," ujar pemain lini serang itu mengenai pesan Klopp yang segera ia sampaikan kepada kakaknya. Sekitar setahun lalu, pada November 2025, El Mala pertama kali dipanggil ke tim nasional senior oleh Julian Nagelsmann, yang saat itu masih menjadi pelatih timnas Jerman. Namun, ia belum mendapat kesempatan bermain. Pemain Köln itu juga melewatkan Piala Dunia. Pada laga-laga internasional pertama setelah Piala Dunia, ia termasuk dalam bagian kedua dari skuad jumbo Klopp yang berisi 44 pemain. Klopp mengambil alih jabatan dari Nagelsmann setelah Piala Dunia yang mengecewakan.

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Dalam kemenangan 2-0 atas Serbia pada awal Oktober, El Mala akhirnya menjalani debutnya bersama timnas setelah masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua. Klopp juga memainkannya sebagai pemain pengganti saat laga berakhir 0-0 di Yunani. Kini, pelatih timnas itu kembali memasukkan pemain yang piawai menggiring bola tersebut ke dalam skuad keduanya, yang jauh lebih kecil dengan 24 pemain.

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Said dan Malek El Mala sama-sama pindah dari klub divisi tiga Viktoria Köln ke FC pada 2025. Sementara Said langsung menjadi bagian penting tim Bundesliga, Malek hingga saat itu lebih sering bermain untuk tim B di Regionalliga West. Berkat penampilan apiknya di sana, penyerang tengah berusia 21 tahun itu mendapat kesempatan pertamanya bersama tim profesional. Ia juga sudah masuk skuad Köln dalam dua pertandingan resmi sebelum laga liga tandang melawan Union.

Getty Images

Hari Minggu yang sangat istimewa bagi keluarga El Mala

Setelah hari Minggu yang sangat istimewa di Berlin pekan lalu, termasuk gol Malek El Mala, kedua orang tua mereka "sangat, sangat bangga", ungkap Said. "Ketika kami melakukan panggilan Facetime sehari kemudian, ibu saya sudah kehilangan suara. Saya rasa dia bahkan menangis di stadion." Menurutnya, keluarganya yang berada di tribune stadion An der Alten Försterei "sepuluh kali lebih senang daripada saya di lapangan".

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Sejauh musim ini, Said El Mala mencetak empat gol dalam sembilan penampilan bersama FC di semua kompetisi. Setelah spekulasi panjang soal transfernya pada musim panas, ia menandatangani kontrak baru dengan klub tersebut yang berlaku hingga 2031. Selain gol-gol itu, ia juga telah mencatatkan satu assist pada musim 2026/27.