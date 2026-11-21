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Pelatih Lazio Gennaro Gattuso mengundang tawa setelah mengaku sama sekali tidak tahu tentang kehebohan global seputar peluncuran Grand Theft Auto VI. Ketika dunia tengah terpikat oleh kehadiran proyek yang digarap selama satu dekade itu, mantan gelandang Milan tersebut mengaku mengira judul gim itu adalah nama mobil baru.

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Gattuso mengira gim yang sedang fenomenal itu adalah kendaraan

Dunia gim tengah dilanda kehebohan menyusul peluncuran GTA VI yang sangat dinantikan, gim yang sudah 13 tahun ditunggu para penggemar untuk dimainkan. Di tengah gencarnya kampanye pemasaran di seluruh dunia, termasuk acara bertema "A Night in Vice City" dalam pertandingan NBA antara Miami Heat dan Milwaukee Bucks, fenomena budaya ini sama sekali luput dari perhatian pelatih Lazio. Ketika ditanya tentang gim tersebut dalam konferensi pers, Gennaro Gattuso memberikan jawaban yang segera viral berkat kejujurannya yang blak-blakan dan ketidaktahuannya soal teknologi.

Kebingungan sang pelatih bermula dari namanya, yang rupanya ia kaitkan dengan model mobil berperforma tinggi, bukan seri gim dunia terbuka pemecah rekor dari Rockstar Games. "Saya bahkan tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Apakah itu gim video? Saya tidak tahu, dari namanya saya kira itu mobil," kata Gattuso, seperti dikutip Sky Sport Italia.

Menjaga standar profesional di era digital

Meski sebagian pelatih mungkin mengkhawatirkan dampak bermain gim hingga larut malam terhadap pemulihan dan performa, Gattuso meyakini bahwa bermain untuk klub sebesar Lazio menuntut kedisiplinan diri. Ia menegaskan bahwa para pemainnya harus mengutamakan kondisi fisik ketimbang petualangan virtual. Menurutnya, padatnya tuntutan sepanjang musim menyisakan sedikit ruang bagi gangguan semacam itu jika mereka ingin tetap kompetitif.

Sang pelatih menegaskan bahwa ia tidak akan mengetuk pintu untuk memeriksa apakah layar televisi masih menyala pada dini hari. "Jika para pemain saya memainkannya pada malam hari, itu akan menjadi masalah mereka. Saya tidak berkeliling memeriksa dan bertanya kepada pemain apakah dia bermain PlayStation. Untuk pekerjaan yang Anda jalani, Anda perlu menghargai diri sendiri," ujar Gattuso.

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Mengamati para pemain saat sarapan

Gattuso berencana menjadikan sarapan bersama tim sebagai tolok ukur tingkat energi para pemain. Ia meyakini bahwa mata dan bahasa tubuh seorang pemain di meja sarapan kerap menunjukkan apa yang dilakukannya malam sebelumnya. Jika seorang pemain menjelajahi jalanan Vice City alih-alih beristirahat, sang pelatih memperkirakan hal itu sudah terlihat sebelum mereka turun ke lapangan untuk menjalani persiapan terakhir.

"Saat sarapan bersama, saya akan mencoba mengetahui apakah ada yang begadang," jelas Gattuso. Bagi Gattuso, fokusnya tetap sepenuhnya pada lapangan hijau dan memastikan timnya memiliki mentalitas yang tepat untuk mengatasi Lecce yang sulit ditaklukkan.

Tim media sosial Lazio turut meramaikan kehebohan

Ironisnya, ketika sang pelatih tidak tahu-menahu soal gim tersebut, klubnya sendiri justru ikut meramaikan tren itu. Lazio baru-baru ini mengunggah video jenaka di kanal media sosialnya yang menampilkan Gattuso dan sejumlah pemain dalam versi dunia GTA. Konten kreatif itu memperlihatkan avatar sang pelatih dalam latar Vice City, mengontraskan ketidaktahuannya tentang gim tersebut di dunia nyata dengan strategi pemasaran digital modern klubnya.