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Jose Mourinho menegaskan tidak khawatir dengan jeda internasional yang akan datang meski Real Madrid bersiap menghadapi Valencia di La Liga. Pelatih asal Portugal itu justru sepenuhnya fokus pada ancaman dari tim Valencia yang segar dan penuh tekad di Mestalla.

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Mourinho tak ambil pusing soal jeda internasional

Mourinho menepis kekhawatiran terkait periode pertandingan internasional baru-baru ini menjelang kembalinya Madrid ke kompetisi La Liga. Pelatih asal Portugal itu tengah mempersiapkan skuadnya untuk lawatan berat menghadapi Valencia di Mestalla. Real Madrid akan turun ke lapangan pada Sabtu malam untuk pertandingan pekan ke-12. Banyak pemain kunci Mourinho akan menghabiskan dua pekan ke depan untuk bepergian dan bermain bagi negara masing-masing.

Namun, pelatih Madrid itu menegaskan bahwa komitmen internasional para pemain bukan fokus utamanya saat ini. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada upaya meraih hasil positif melawan lawan berbahaya di kompetisi domestik.

Ujian berat menanti di Mestalla

Kekhawatiran utama Mourinho adalah keunggulan fisik yang mungkin dimiliki Valencia akhir pekan ini. Ia menyoroti bahwa calon lawannya itu memiliki waktu persiapan tanpa gangguan menjelang laga penting tersebut. Berbicara kepada media di Ciudad Real Madrid, Mourinho menjelaskan prioritasnya saat ini.

“Saya khawatir dengan pertandingan besok, khawatir dalam arti tertentu,” jelas Mourinho melalui situs resmi klub. “Kesulitan dalam pertandingan besok itulah yang saya khawatirkan. Tim nasional bukan masalah. Yang penting, para pelatih menghormati para pemain, memperhatikan menit bermain yang mereka berikan, dan melindungi mereka dari kemungkinan cedera.”

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Menghormati tugas membela tim nasional

Meski para pelatih klub kerap mengeluhkan jeda internasional, Mourinho justru menyampaikan pandangan yang cukup tenang. Ia menekankan bahwa membela tim nasional tetap merupakan sebuah kehormatan bagi para pemainnya, asalkan kondisi mereka dijaga dengan baik.

Pertandingan berikutnya VAL LaLiga 15.00 RMA

“Saya sama sekali tidak khawatir jika seorang pemain mendapat kehormatan bermain untuk negaranya,” tambahnya. “Bagi saya, masalahnya adalah pertandingan besok melawan tim yang segar, yang punya waktu sepanjang pekan untuk bersiap, dengan pelatih yang tidak peduli apakah timnya bermain indah atau tidak, melainkan ingin memenangi pertandingan dengan segala cara. Ini pertandingan yang sangat berat, dan itulah yang saya khawatirkan.”

Memburu tiga poin di Mestalla

Kemenangan wajib diraih Madrid saat menghadapi Valencia akhir pekan ini. Tim asuhan Mourinho kini berada di posisi ketiga klasemen La Liga dengan 27 poin dari 11 pertandingan, tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen Barcelona. Sementara itu, Barcelona dijadwalkan menghadapi Atletico Madrid yang berada di posisi kedua dalam pertandingan lainnya, yang bisa membuka peluang bagi Real Madrid untuk meningkatkan tekanan di papan atas klasemen.