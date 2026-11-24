Bagikan Ikuti GOAL di Google

Kevin De Bruyne kembali ke Stadion Etihad bersama Napoli. Ia menegaskan bahwa pemahamannya tentang Enzo Maresca memberi tim Italia itu rencana yang jelas untuk menghadapi Manchester City. Menjelang laga Liga Champions pada Selasa, gelandang asal Belgia itu menjelaskan cara Napoli berniat menembus skema permainan City dan menyulitkan mantan klubnya.

Iklan

De Bruyne andalkan pengetahuannya tentang Maresca

Kevin De Bruyne kembali ke Stadion Etihad untuk kedua kalinya sebagai pemain Napoli pada Selasa. Ia menegaskan bahwa pemahamannya tentang Enzo Maresca dan Manchester City membuat timnya siap menghadapi laga Liga Champions tersebut. Setelah menghabiskan satu dekade di Manchester, sang gelandang yakin Napoli bisa menguji City, yang menempati peringkat ketujuh klasemen fase liga dengan sembilan poin.

“Kami akan menghadapi tim yang sangat saya kenal dan besok kami harus tampil solid serta berani,” kata De Bruyne. “Saya tahu pertandingan seperti apa yang harus kami hadapi. Saya kenal Enzo Maresca dan tahu bagaimana ia suka memainkan sepakbola. Ini akan menjadi pertandingan sulit, tetapi kami bisa memberikan perlawanan.”

Rencana umpan Napoli untuk menembus pertahanan City

Napoli berada di peringkat ke-27 dengan tiga poin setelah kalah dari Arsenal, Villarreal, dan Porto. De Bruyne mengungkap pola permainan spesifik yang dilatih tim asuhan Massimiliano Allegri untuk menembus skema permainan Manchester City. Selain membawa bola ke depan, Napoli berencana memanfaatkan celah untuk mengirim umpan dan melepaskan bola langsung ke belakang lini pertahanan lawan.

“Saya suka berlari membawa bola dan semoga kami bisa melakukannya besok. Namun, kami juga melatih cara lain untuk menemukan jalur umpan dan mengirim bola melewati lini pertahanan mereka,” jelas De Bruyne. “Kami akan menghadapi tim yang sangat saya kenal. Saya tahu pertandingan seperti apa yang akan kami hadapi. Saya kenal Enzo Maresca dan memahami pendekatannya terhadap permainan. Ini akan menjadi pertandingan sulit, tetapi kami akan berusaha sebaik mungkin.”

Iklan Iklan

Performa dan daftar pemain absen kedua tim berbeda jelang laga di Etihad

De Bruyne diperkirakan bermain di belakang Rasmus Hojlund saat Napoli harus menghadapi panjangnya daftar pemain absen. Mereka termasuk pemain reguler yang cedera, yakni Stanislav Lobotka, Alessandro Buongiorno, Giovanni Di Lorenzo, dan Alex Meret, serta bek Rafa Marin yang terkena skorsing. David Neres kembali masuk skuad setelah absen dalam pertandingan sejak 13 Oktober, sementara Napoli mengakhiri rentetan tiga laga tanpa kemenangan dengan mengalahkan Torino 1-0 pada Sabtu.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya MCI Champions League 15.00 NAP Tonton

Manchester City menghadapi laga Selasa setelah gagal menang dalam empat pertandingan Liga Primer. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Fulham seusai kalah dari Aston Villa, Brighton, dan Nottingham Forest. Meski demikian, tim asuhan Maresca telah memenangi tujuh dari 10 laga kandang musim ini dan mengalahkan Napoli 2-0 di Etihad pada September 2025.

Persaingan fase liga kian menentukan

Napoli kalah dalam lima dari tujuh laga tandang terakhir mereka di semua kompetisi dan juga kalah dalam tiga pertemuan terakhir dengan Manchester City. Hasil-hasil itu menambah tekanan bagi De Bruyne untuk menjalankan rencana taktik timnya di Manchester.

Iklan

Kemenangan pada Selasa akan membawa Napoli lebih dekat ke zona play-off menjelang laga Eropa berikutnya melawan Bruges, sementara City berupaya memperkuat posisi mereka di delapan besar demi lolos otomatis ke babak 16 besar.