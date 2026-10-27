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Thomas Tuchel memimpin deretan pujian untuk Harry Kane setelah kapten Inggris itu resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia pada seremoni Ballon d'Or 2026. Pelatih Inggris tersebut mengungkapkan rasa bangganya yang luar biasa setelah striker andalannya meraih penghargaan individu bergengsi itu berkat tahun yang memecahkan rekor bersama klub dan tim nasional.

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Malam keemasan bagi kapten Inggris

Lengkungan ikonis Stadion Wembley bersinar dengan cahaya emas terang pada Senin malam untuk merayakan terpilihnya Kane sebagai pesepak bola terbaik dunia. Penyerang berusia 33 tahun itu meraih Ballon d'Or 2026 setelah menjalani musim individu yang luar biasa dengan mencetak 73 gol untuk Bayern Munich dan Inggris. Kemenangannya menandai tonggak penting bagi sepak bola Inggris. Ia menjadi pria Inggris pertama yang mengangkat Bola Emas sejak Michael Owen melakukannya pada 2001.

Kane keluar sebagai pemenang setelah persaingan ketat tiga arah dengan Kylian Mbappe dari Real Madrid dan pemain muda Barcelona, Lamine Yamal. Sebanyak 100 jurnalis dari negara-negara dengan peringkat FIFA tertinggi memberikan suara kepada penyerang produktif itu, yang konsistensinya dalam mencetak gol belum tertandingi. Momen penghargaan ini terasa sangat mengharukan karena upacaranya berlangsung di jantung kota London, hanya beberapa kilometer dari tempat Kane memulai karier profesionalnya.

Tuchel rayakan tonggak bersejarah Inggris

Tuchel memuji Kane atas pencapaiannya yang luar biasa dan mengaku sudah lama kehabisan kata-kata pujian untuk menggambarkan kontribusi sang penyerang. Tuchel, yang telah menyaksikan langsung ketajaman Kane di level klub dan internasional, segera menyampaikan ucapan selamat kepada pemain berusia 33 tahun itu. "Selamat, Harry, atas Ballon d'Or yang memang pantas kamu raih! Saya sudah lama kehabisan kata-kata pujian untuk menggambarkan penampilanmu, tetapi saya senang melihat dunia sepak bola kini secara resmi mengakuinya," ujar Tuchel.

"Menjadi pria Inggris pertama yang meraih penghargaan besar ini dalam 25 tahun membuatnya semakin istimewa, dan kami beruntung memilikimu sebagai pemimpin kami. Saya tahu kamu akan menikmati momen ini bersama orang-orang terdekatmu, lalu kembali melakukan hal yang paling kamu kuasai, yaitu mencetak gol dan memenangkan pertandingan."

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Penampilan bersama Inggris turut mengantar Kane meraih penghargaan

Kegemilangan individu Kane didukung oleh kepemimpinannya selama musim panas yang sibuk di panggung internasional. Ia memainkan peran penting dalam membawa Inggris ke semifinal Piala Dunia 2026, meski Inggris akhirnya tersingkir secara menyakitkan oleh Argentina pada menit-menit akhir laga semifinal mereka. Kendati gagal mencapai final menjadi kekecewaan bagi tim, kontribusi Kane sepanjang turnamen tidak terbantahkan.

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Penyerang itu mencetak enam gol sepanjang kompetisi, membantu Inggris melewati babak-babak awal fase gugur dengan penyelesaian akhir yang tajam. Meski tidak mencetak gol di perempat-final maupun semifinal, kehadirannya tetap menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Inggris akhirnya menutup turnamen dengan hasil positif setelah mengalahkan Prancis dalam laga perebutan tempat ketiga, memberikan akhir yang baik bagi perjuangan berat skuad tersebut.

Kane beri penghormatan kepada rekan-rekannya di Inggris

Penyerang itu tampak tersentuh saat menerima pengakuan tersebut di atas panggung di London. Dalam pidatonya, ia mengalihkan pujian kepada orang-orang yang membantunya mencapai puncak sepak bola. Ia secara khusus menunjuk lingkungan yang tercipta di skuad Inggris sebagai faktor penting dalam keberhasilannya. Kane menekankan bahwa meski meraih trofi bersama tim tetap menjadi prioritas utama, penghargaan individu ini juga milik seluruh skuad yang mendukung perjalanannya sepanjang tahun.

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"Untuk semua rekan saya di tim Inggris, kita menjalani tahun yang istimewa. Tahun ini tidak sempurna, tetapi kita mengalami banyak momen indah. Kita membangun ikatan yang kuat dan rasa kebersamaan yang erat. Cara kita berlatih, cara kita bermain, kebersamaan kita di hotel selama Piala Dunia. Sungguh sebuah kehormatan bisa menjadi kapten dan memimpin kalian. Hal itu membuat saya sangat bangga, jadi penghargaan ini untuk kita semua, tentu saja," kata Kane.



