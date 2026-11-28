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Kiper Ajax Marc ter Stegen menjelaskan kunjungannya baru-baru ini ke klub induknya, Barcelona, dan memuji kiper cadangan Maarten Paes jelang De Klassieker melawan Feyenoord pada Minggu. Bersama pelatih kepala Michel Sanchez, yang ingin timnya mempertahankan rekor tak terkalahkan di laga tandang dengan menguasai bola di De Kuip, Ter Stegen menegaskan tidak ada yang perlu dikhawatirkan di posisi kiper.

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Ter Stegen jelaskan kunjungannya ke Barcelona jelang De Klassieker

Kiper pinjaman Ajax Marc ter Stegen menenangkan para pendukung terkait kunjungannya baru-baru ini ke klub induknya, FC Barcelona, seusai jeda internasional. Klub asal Amsterdam itu tengah bersiap menghadapi Feyenoord dalam De Klassieker di De Kuip pada Minggu. Berbicara dari Sportpark de Toekomst pada Jumat, kiper asal Jerman itu menjelaskan bahwa ia memanfaatkan hari libur yang sudah dijadwalkan untuk menemui keluarga dan berkonsultasi dengan staf medis yang telah dikenalnya, setelah absen dalam pertandingan melawan ADO Den Haag pada Minggu lalu karena merasa tidak nyaman secara fisik.

"Saya ke sana terutama untuk mengunjungi keluarga," kata Ter Stegen kepada ESPN. "Tentu saja, saya masih pemain FC Barcelona. Saya sudah lama menjalin hubungan dengan dokter di sana dan mengalami beberapa masalah ringan. Mereka selalu membantu saya saat saya membutuhkan mereka. Saya juga selalu berkomunikasi dengan mereka, seperti halnya dengan dokter tim nasional Jerman."

"Dengan Maarten Paes, kami punya kiper yang bagus"

Ter Stegen menekankan bahwa berbagi informasi medis antarklub bermanfaat bagi kebugarannya. Ia juga memuji sesama kiper, Maarten Paes, yang siap menggantikannya kapan pun dibutuhkan. Setelah kembali berlatih pada Kamis dalam kondisi baik, Ter Stegen menegaskan bahwa posisi kiper Ajax berada di tangan yang tepat jelang lawatan ke Rotterdam.

"Menurut saya, bagus jika lebih dari satu pihak memeriksanya, dan penting bagi semua pihak untuk memiliki seluruh informasi," kata Ter Stegen. "Kemarin (Kamis), terlihat bahwa kondisinya sudah kembali baik. Saya berusaha untuk selalu berada dalam kondisi terbaik, dan ini bagian dari upaya itu. Dengan Maarten (Paes), kami punya kiper bagus yang selalu bisa menggantikan saya dengan baik. Dia berlatih dengan sangat baik. Saya rasa kami tidak perlu mengkhawatirkan apa pun."

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Michel Sanchez tuntut penguasaan bola dan sesalkan larangan suporter tandang

Ajax bertandang ke Rotterdam dengan keunggulan tiga poin atas Feyenoord yang berada di posisi kelima. Mereka juga belum terkalahkan dalam sepuluh laga tandang terakhir di Eredivisie, dengan tujuh kemenangan dan tiga hasil imbang. Ajax baru saja menang 4-0 atas FC Thun dalam laga yang membuat pelatih kepala Michel Sanchez memuji Daley Blind, Dies Janse, Marcos Leonardo, dan Rayane Bounida. Dalam konferensi pers di Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, pada Kamis malam, 26 November, tak lama setelah laga Conference League melawan FC Thun berakhir, Sanchez memastikan Ajax akan tetap bermain proaktif di De Kuip untuk meredam ancaman Feyenoord seperti Anis Hadj Moussa dan Luciano Valente. Ia juga mengaku terkejut karena suporter tandang masih dilarang menghadiri pertandingan tersebut, seperti yang berlaku sejak 2009.

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"Kami juga tidak akan melakukannya di Rotterdam," kata Sanchez dalam konferensi pers seusai pertandingan di Amsterdam ketika membahas kemungkinan mengubah filosofi bermainnya. "Kami hanya ingin mengendalikan permainan di lapangan dan saat menguasai bola... Cara terbaik bertahan menghadapi Hadj Moussa adalah mempertahankan penguasaan bola dan terus menyerang." Mengenai larangan bagi suporter, ia menambahkan: "Menurut saya, sangat penting agar semua orang diizinkan menyaksikan pertandingan. Ini sangat disayangkan, dan sebenarnya membuat saya terkejut... saya sangat sedih mereka tidak diizinkan masuk stadion."

Taruhan besar dan pencapaian menanti di De Kuip pada Minggu

Ajax memenangi lima dari delapan De Klassieker terakhir di De Kuip di semua kompetisi. Kemenangan lagi akan membuat mereka unggul enam poin atas rival bebuyutannya, sementara bek Youri Baas mendekati penampilan ke-100 di Eredivisie.

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"Cara terbaik menghadapi pertandingan seperti ini adalah percaya kepada diri sendiri dan melakukan apa yang Anda latih sepanjang tahun," kata Sanchez. "Ini akan menjadi pertandingan yang sangat menguras tenaga dan sulit. Kami harus sekuat mungkin secara mental di lapangan untuk bersaing dengan mereka."