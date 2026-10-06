"Saya kaya dan tidak perlu berlari": Pengakuan mengejutkan yang mengungkap mentalitas Jhon Duran

Uang ternyata bukan motivasi yang cukup untuk mendorong John Duran mengerahkan usaha lebih di dalam lapangan, menurut pengakuan mantan rekan setimnya, Fred, yang menceritakan kisah menarik di balik mentalitas penyerang asal Kolombia itu selama masa kebersamaan mereka di Fenerbahce, seraya menegaskan bahwa sang pemain menyikapi sesi latihan dengan santai meski usianya masih muda.

Fred, mantan bintang Manchester United, mengatakan bahwa Duran terkadang menolak untuk berlatih dengan serius, dan hanya menegaskan bahwa dirinya sudah mendapatkan cukup uang untuk mengamankan masa depannya dan masa depan keluarganya.

Dalam perbincangan melalui podcast "Charla", Fred berkata: "Saya biasa berkata kepadanya: Ayo Duran, mari kita berlatih dan berlari sedikit, tetapi dia menjawab: Saudaraku, saya sudah kaya, dan saya tidak perlu berlari."

Dia menambahkan bahwa Duran terkadang pergi ke bagian medis dan menghindari latihan, seraya menuturkan bahwa penyerang asal Kolombia itu menganggap menambah kekayaannya bukanlah prioritas baginya, setelah ia mengamankan masa depan keluarganya untuk tahun-tahun yang panjang.

Fred menjelaskan: "Ketika dia pindah ke Zenit, saya berkata kepadanya: Sekarang kamu akan menghasilkan lebih banyak uang, lalu dia menjawab: Saudaraku, semakin banyak uang semakin baik. Dan dia terkadang berkata bahwa ia sudah mengamankan masa depannya dan masa depan keluarganya untuk tiga generasi mendatang."

Hubungan Duran dengan kedisiplinan di Fenerbahce memang tidak ideal, karena ia memancing kemarahan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, setelah ia absen pada awal salah satu sesi latihan.

Mourinho saat itu mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk ketidakhormatan terhadap tim, seraya menegaskan adanya aturan yang jelas di dalam klub, dan siapa yang tidak mematuhinya harus menanggung konsekuensinya.









Duran sempat tampil menonjol bersama Aston Villa setelah kepindahannya dari Chicago Fire, dan mencetak 20 gol dalam 78 pertandingan, sebelum pindah ke Al Nassr Saudi dalam sebuah transfer besar.

Sejak saat itu, sang pemain berpindah-pindah di antara beberapa petualangan dengan status pinjaman, yang paling menonjol adalah Fenerbahce, Zenit Saint Petersburg, dan Benfica, tanpa berhasil hingga kini menancapkan kakinya secara permanen.

Di Benfica, Duran yang berusia 22 tahun tampil dalam 12 pertandingan di berbagai ajang, memulai dua di antaranya sebagai starter, dan mencetak dua gol, sementara kontraknya dengan Al Nassr berlaku hingga tahun 2030, dengan adanya opsi bagi klub Portugal itu untuk memboyongnya secara permanen.

Adapun Fred, ia pindah ke Fenerbahce menyusul kepergiannya dari Manchester United pada tahun 2023, dan menjalani 129 pertandingan bersama klub Turki tersebut, mencetak 12 gol di antaranya, sebelum kembali ke Brasil tahun ini untuk bergabung dengan Atletico Mineiro, setelah lima tahun yang ia habiskan dengan seragam Manchester United.



