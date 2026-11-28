Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Joshua Kimmich mengkritik dirinya sendiri setelah tindakannya saat Bayern bermain imbang di Hamburg.

"Jika melihat situasi kami secara keseluruhan, tindakan itu sama sekali tidak bisa dimaafkan," kata wakil kapten Bayern Munich itu mengenai kartu merahnya akibat tindakan kekerasan . "Saya harus meminta maaf kepada tim. Saya juga tidak bisa benar-benar menjelaskannya. Itu jelas tindakan yang sangat, sangat bodoh, dan saya senang kami masih bisa meraih satu poin."

Dalam pertandingan yang berakhir 0-0 di Volksparkstadion , Kimmich menjambak rambut pemain lawan, Alexander Rössing-Lelesiit, pada menit ke-44 dan harus meninggalkan lapangan lebih awal.

"Biasanya saya sama sekali tidak seperti itu," lanjut Kimmich. "Saya juga tidak berselisih dengan pemain itu di lapangan. Saya ingin memberikan penjelasan, tetapi saya sendiri sulit memahaminya." Menurutnya, situasi saat itu tidak terlalu emosional.

Iklan Iklan

BVB Bisa Perlebar Keunggulan di Puncak Klasemen

Pelatih Vincent Kompany tidak mengkritik pemain seniornya itu di depan publik. "Saat ini, dalam fase seperti ini, tidak mungkin saya menyudutkan pemain mana pun dan memberi publik bahan untuk mengkritiknya," kata Kompany dengan tegas.

Tekanan yang dihadapi saat ini "cukup berat", tambah pelatih Bayern itu. Meski demikian, mereka harus menjadikan fase ini sesuatu "yang pada akhirnya sepadan".

Hasil 0-0 di Hamburg merupakan hasil imbang kelima Bayern dalam sebelas pertandingan musim ini. Dengan hasil itu, klub pemegang rekor gelar juara Jerman tersebut gagal naik ke puncak klasemen, setidaknya hingga Minggu. Borussia Dortmund bisa memperlebar keunggulan atas Bayern menjadi empat poin jika menang melawan Bayer Leverkusen.