“Saya Juga Termasuk!” - Bruno Fernandes Akui Banyak Pemain Tak Layak Perkuat Manchester United

Gelandang Manchester United Bruno Fernandes sepakat dengan fans yang meneriakkan "You're not fit to wear the shirt" saat dipermalukan Brighton & Hove Albion lewat skor 4-0, Sabtu (7/5) malam WIB tadi.

United mendapati peluang terakhir mereka untuk lolos ke Liga Champions musim depan menguap di Stadion Amex setelah kalah telak dari The Seagulls.

Hasil ini juga membuat Setan Merah akan mencatat musim terburuk di Liga Primer Inggris dalam kaitan poin dan jumlah kebobolan pada 2021/22.

Apa Kata Fernandes?

"Hasilnya seperti ini. Tidak cukup bagus," kata Fernandes kepada Sky Sports setelah peluit akhir dibunyikan.

“Mereka mengalahkan kami. Mereka selalu punya solusi, menekan kami lebih baik dan mereka pantas mendapatkan hasilnya.

“Semuanya [berjalan salah buat kami]. Kualitas. Mentalitas. Mereka [Brighton] pantas menang dan kami pantas berada di posisi kami sekarang.

“Ini adalah sesuatu yang harus kami cermati dan kami malu karena ini tidak cukup baik dan kami harus tampil jauh lebih baik lagi.

Ketika ditanya tentang teriakan para suporter, Fernandes menyatakan: "Saya turut menyertakan diri saya ke dalamnya.

"Apa yang kami lakukan hari ini, apa yang saya lakukan hari ini, itu tidak cukup bagus untuk mengenakan seragam Man United dan saya menerimanya."

Bagaimana Masa Depan Fernandes?

Fernandes belum lama ini menandatangani kontrak baru untuk memperpanjang masa tinggalnya di Old Trafford hingga 2026, tetapi dia mengakui bahwa banyak hal harus berubah di klub setelah musim yang mengecewakan.

"Saya tidak ingin berbicara tentang masa depan, kami masih memiliki satu pertandingan musim ini dan kami harus menang," tambahnya.

“Saya berbicara dengan klub tentang masa depan berkali-kali sebelum saya menandatangani kontrak karena saya pikir masa depan bisa bagus, tetapi jelas banyak hal yang perlu diperbaiki, seperti yang telah kita lihat musim ini.”