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BVB meraih hasil terhormat dengan bermain imbang 1-1 di kandang Arsenal. Namun, satu insiden membuat Niko Kovac kesal.

Pada menit ke-51, bola mengenai lengan Viktor Gyökeres saat sepak pojok. Pencetak gol pembuka Arsenal pada menit ke-10 itu sebelumnya jelas menggerakkan lengannya ke arah bola. Wasit Maurizio Marianni membiarkan permainan berlanjut dan VAR pun tidak turun tangan. Keputusan itu membuat Kovac tidak habis pikir.

"Saya juga tak bisa menjelaskannya lagi. Saya tidak tahu lagi mana yang handball dan mana yang bukan," kata pria berusia 55 tahun itu mengenai insiden yang banyak diperdebatkan tersebut seusai laga kepada Amazon Prime. Ia menambahkan soal VAR yang tidak turun tangan: "Tergantung siapa yang duduk di depan televisi, orang itu bisa mengambil keputusan yang menguntungkan atau merugikan Anda."

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Mengapa BVB seharusnya mendapat "penalti yang jelas" saat menghadapi Arsenal

Pakar perwasitan Amazon Prime pun memahami kekesalan Kovac. "Lengannya memperluas bidang tubuh. Ada sedikit unsur kesengajaan. Bagi saya, itu jelas penalti," kata Patrick Ittrich dalam analisisnya seusai laga. Menurut mantan wasit Bundesliga itu, "satu-satunya alasan" untuk tidak memberikan penalti adalah "orang mungkin mengira pemain itu menarik kembali lengannya". Namun, lanjutnya: "Ia baru menarik lengannya setelah bola mengenai tangan. Arah bola juga sudah bisa diperkirakan sejak lama. Ia sebenarnya ingin menyundul, lalu menyadari, 'Saya tidak bisa menjangkaunya', kemudian mengangkat siku dan jelas memainkan bola dengan tangannya."

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Yang membuat insiden itu semakin penting, kejadian tersebut berlangsung saat Dortmund berada dalam fase terbaiknya setelah jeda. Meski tidak mendapat penalti, Dortmund menyamakan kedudukan tak lama kemudian. Aksi solo luar biasa Joane Gadou, yang memang tampil sangat kuat , dituntaskan Maximilian Beier dengan sama gemilangnya untuk mengubah skor menjadi 1-1, hanya empat menit setelah handball Gyökeres.

Hasilnya bahkan bisa lebih baik bagi BVB: Jobe Bellingham menyambar bola muntah dari tembakan keras Julian Ryerson untuk mencetak gol yang sempat terlihat membawa tim tamu unggul 2-1 pada menit ke-68, tetapi ia berada sedikit dalam posisi offside.

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Pada akhirnya, Arsenal lebih dekat dengan gol kemenangan: Gyökeres menyundul bola ke samping gawang meski berdiri bebas (75'), Serhou Guirassy tanpa sengaja melakukan dua kali umpan satu-dua dengan tiang gawangnya sendiri saat berupaya menghalau bola (79'), dan Declan Rice juga membentur tiang yang sama kemudian (84').

Getty Images

BVB menghadapi jadwal berat

Meski demikian, Dortmund bisa merasa puas dengan satu poin yang sedikit beruntung, tetapi tidak diraih tanpa layak . "Bagi saya, pertandingan ini menjadi penegasan," kata direktur olahraga Lars Ricken. "Pujian besar untuk tim karena bisa membawa pulang satu poin dari sini. Harus diakui, tidak banyak tim yang mampu melakukannya di Liga Champions." Kovac juga memuji timnya, yang menurutnya telah menorehkan "kisah besar bagi kami semua" dan "menampilkan performa yang sangat baik".

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Di Liga Champions, Dortmund berada di jalur yang tepat dengan tiga kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan. Di Bundesliga, mereka memuncaki klasemen setelah Bayern Munich tersandung saat menghadapi 1. FC Köln (1-1). Namun, pekan-pekan yang sangat berat kini menanti.

Dalam dua pekan ke depan, mereka akan menghadapi Bayer Leverkusen, bertandang ke markas Eintracht Frankfurt di Piala DFB, menjalani derbi wilayah Ruhr di kandang Schalke, dan akhirnya menjamu Inter Milan. "Kami baru saja menghadapi juara Inggris, dan pada pertandingan berikutnya kami akan menghadapi juara Italia," kata Ricken mengenai Liga Champions. "Jadi, tugas kami tidak akan menjadi lebih mudah."

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Jadwal BVB: Pertandingan Borussia Dortmund berikutnya