"Saya juga manusia".. Kekasih Yamal Runtuh Usai Gelombang Kebencian yang Brutal

Gelombang kritik pedas mendorong kreator konten asal Spanyol, Ines Garcia, kekasih bintang Barcelona Lamine Yamal, untuk merilis pernyataan panjang melalui platform "X" guna membela diri setelah beredarnya foto dan potongan video dari perayaan timnas Spanyol atas gelar Piala Dunia 2026 yang memperlihatkan sang pemain mengabaikannya, hal yang memicu spekulasi luas tentang runtuhnya hubungan mereka.

Para pengguna platform "X" secara luas menyebarkan foto-foto dari perayaan resmi timnas Spanyol di Madrid, di mana Lamine Yamal tampak nyaris tidak memberikan perhatian kepada sang kekasih influencer yang tinggal di Sevilla, hal yang membuat ribuan orang berkomentar bahwa hubungan di antara keduanya di ambang keruntuhan, di tengah pesan-pesan kebencian dan hinaan yang dilontarkan sebagian orang kepada gadis tersebut.

Ines, yang telah menjalin hubungan dengan bintang Barcelona itu selama lebih dari 3 bulan secara resmi meski mengakui bahwa "hubungan kami jauh lebih lama dari yang kalian bayangkan", merasa perlu menanggapi serangan sengit yang menimpanya, lalu merilis pernyataan yang menyentuh melalui akun pribadinya yang ia awali dengan berkata: "Aku tidak pernah membayangkan bahwa berbagi sesuatu yang sederhana seperti ini akan berubah menjadi semua ini".

Kreator konten itu menambahkan: "Aku sudah membaca komentar-komentar sejak berjam-jam, dan meski aku berusaha tampil tegar, aku juga manusia. Di balik akun ini ada seorang manusia yang merasakan, menangis, berbuat salah, dan tidak berhenti menjadi manusia hanya karena ia sedang menjalin hubungan asmara".

Ines ingin menjelaskan perbedaan antara kritik yang membangun dan penghinaan yang disengaja dengan berkata: "Aku memahami kritik yang membangun, tetapi ada perbedaan yang sangat jauh antara mengungkapkan pendapat dan membuang waktu untuk merendahkan, menghina, atau mendoakan keburukan bagi seseorang yang tidak kalian kenal", seraya menegaskan bahwa ia tidak menyakiti Lamine Yamal karena ia "tidak mengambil apa pun dari siapa pun, aku hanya menjalani hidupku".

Influencer Spanyol itu mendorong para pengikutnya untuk berempati dan berperikemanusiaan dengan berkata: "Ingatlah sebelum menulis komentar apa pun bahwa ada orang lain di sisi lain layar yang memiliki keluarga, teman, ketakutan, dan perasaan. Kalian tidak tahu bagaimana kata-kata kalian bisa memengaruhinya".

Ia menambahkan dengan nada emosional: "Aku adalah perempuan yang punya perasaan, dan aku punya keluarga yang juga membaca hal-hal ini, aku mengalami hari-hari baik dan hari-hari buruk, seperti orang lain. Aku tidak berusaha meyakinkan siapa pun untuk mencintaiku, yang aku minta hanyalah sedikit empati, sedikit rasa kemanusiaan, karena tidak ada seorang pun yang layak menerima ratusan atau ribuan pesan penuh kebencian".

Ines menutup pernyataannya dengan mengungkapkan harapannya agar "suatu hari internet berhenti menjadi tempat yang merayakan kekejaman", seraya menegaskan bahwa satu-satunya tujuannya adalah "berbagi detail-detail sederhana dari hidupku tanpa niat menyakiti atau mengganggu siapa pun", dan ia mengakhiri dengan berkata: "Kita semua berusaha menjalani hidup sebaik mungkin. Aku berharap kita selalu memilih belas kasih daripada kebencian".