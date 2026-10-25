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Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

“Saya juga akan marah!” Julian Alvarez minta maaf sebesar-besarnya kepada suporter Atletico Madrid usai menjadi penentu kemenangan, menyusul perubahan keputusan terkait transfer ke Barcelona

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Julian Alvarez menyampaikan permintaan maaf yang tulus secara terbuka kepada suporter Atletico Madrid setelah memastikan kemenangan penting 1-0 atas Deportivo La Coruna pada Sabtu. Striker asal Argentina itu secara langsung menyinggung keinginannya yang kontroversial untuk bergabung dengan Barcelona, dengan harapan akhirnya dapat memulihkan hubungannya yang retak dengan para suporter di Metropolitano.

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Alvarez cetak gol dalam kemenangan tipis

Alvarez menyumbang gol krusial sekaligus menyampaikan permintaan maaf yang telah lama dinantikan di Atletico pada Sabtu. Penyerang asal Argentina itu memastikan kemenangan penting 1-0 atas Deportivo La Coruna untuk melanjutkan ketajamannya dan mengamankan tiga poin berharga. Itu merupakan gol keduanya dalam dua pertandingan beruntun. Kemenangan yang diraih dengan susah payah tersebut membuat Atletico kini hanya terpaut dua poin dari Barcelona, pemuncak klasemen La Liga saat ini.

Namun, perhatian seusai laga liga itu sepenuhnya tertuju pada wawancara televisi sang penyerang. Ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbicara langsung kepada suporter setelah periode yang penuh gejolak di ibu kota Spanyol.

Penyerang meminta maaf kepada suporter

Hubungan Alvarez dengan suporter di Metropolitano memburuk secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Sebagai akibat langsung dari komentarnya di luar lapangan, penyerang berbakat itu rutin dicemooh dalam laga kandang sepanjang awal musim ini. Setelah mendapat tepuk tangan sambil berdiri dari sebagian suporter berkat gol penentu kemenangan terbarunya, sang penyerang secara terbuka meminta maaf.

"Saya ingin meminta maaf kepada suporter kami atas apa yang saya katakan di Piala Dunia; cara dan waktu saya mengatakannya keliru," kata Alvarez kepada Movistar+. "Saya mengerti mengapa para suporter marah. Jika saya seorang suporter, saya juga akan marah. Terutama mengingat bagaimana mereka mendukung saya sejak saya tiba."

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Drama transfer Barcelona memicu ketegangan

Ketegangan yang masih terasa itu bermula dari komentar Alvarez saat menjalani tugas bersama tim nasional di Piala Dunia 2026. Sang penyerang secara terbuka menyatakan bahwa ia sangat ingin mewujudkan mimpinya bermain untuk Barcelona.

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Pernyataan kontroversial itu memicu perselisihan transfer berkepanjangan yang berlangsung sepanjang pramusim dan mendominasi seluruh bursa transfer musim panas. Atletico dengan tegas menolak menjual penyerang andalannya kepada rival langsung, sehingga ia harus tetap berada di klub. Kini, Alvarez bertekad memperbaiki hubungan dan melangkah maju.

"Saya berharap dengan kerja keras dan kerendahan hati, saya bisa memperbaiki situasi ini," tambahnya. "Saya merasa lebih baik dalam beberapa pertandingan terakhir, baik secara fisik maupun saat menguasai bola. Saya ingin membantu tim dan memberikan yang terbaik."

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Atletico menantikan laga Clasico

Setelah kemenangan penting atas Deportivo, Atletico menempati posisi kedua dengan 25 poin. Mereka berada dalam posisi yang baik untuk bersaing serius di liga domestik dalam upaya menyalip tim-tim terdepan saat ini.

Atletico kini akan mencermati laga besar liga pada Minggu di Camp Nou. Real Madrid, yang berada di posisi ketiga dengan 21 poin, akan bertandang menghadapi Barcelona dalam Clasico pertama musim ini yang sangat dinantikan.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo