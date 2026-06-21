Saya ingin menghafal Al-Qur'an... Bintang Maroko mengisyaratkan akan pensiun setelah Piala Dunia

Nassir Mazraoui, bintang tim nasional Maroko, mengejutkan semua orang dengan pernyataan yang ia sampaikan setelah pertandingan kedua Tim Singa Atlas di Piala Dunia 2026.

Maroko memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan hasil imbang 1-1 melawan Brasil, sebelum meraih kemenangan berharga 1-0 atas Skotlandia.

Dalam pernyataan yang dipublikasikan oleh surat kabar AS, Mezraoui yang berusia 28 tahun itu mengisyaratkan bahwa ia mungkin akan pensiun dari sepak bola dalam waktu dekat.

Bintang Manchester United itu mengatakan, “Saya mungkin akan memutuskan untuk pensiun setelah Piala Dunia. Hidup ini singkat. Saya ingin menghafal Al-Qur’an dan suatu hari nanti menjadi imam di masjid.”

Bek asal Maroko itu menambahkan bahwa ia mungkin akan meninggalkan sepak bola lebih cepat dari yang diperkirakan.

Nassir Mazraoui lulus dari akademi Ajax dan melakukan debutnya bersama tim Belanda tersebut pada tahun 2018, sebelum kemudian bergabung dengan Bayern München pada tahun 2022.

Mezraoui membela Manchester United sejak 2024, dan kontraknya berlaku hingga 2028.