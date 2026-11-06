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Jose Mourinho melontarkan penilaian blak-blakan yang menggelitik soal laga Liga mendatang antara Atletico Madrid dan Barcelona. Pelatih Real Madrid itu mengakui bahwa, idealnya, ia ingin kedua rivalnya dalam perebutan gelar sama-sama kalah akhir pekan ini, sementara ia mempersiapkan timnya untuk lawatan sulit ke Valencia.

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Mourinho berharap para rival terpeleset

Mourinho menantikan akhir pekan krusial dalam perebutan gelar Liga. Timnya bertandang ke Mestalla untuk menghadapi Valencia pada Sabtu malam demi mempertahankan performa impresif mereka di kompetisi domestik. Namun, perhatian di ibu kota Spanyol juga sudah tertuju pada laga besar di tempat lain.

Atletico dan Barcelona bersiap saling berhadapan dalam pertandingan yang akan berdampak besar pada persaingan di puncak klasemen. Dengan Real Madrid bersaing melawan kedua klub itu untuk menjadi yang terbaik di kompetisi domestik, Mourinho tahu akhir pekan ini menghadirkan peluang besar. Kemenangan bagi timnya, ditambah kegagalan para rival meraih poin penuh, akan menjadikannya akhir pekan yang sempurna.

Penilaian blak-blakan soal duel perebutan gelar

Berbicara kepada media di Ciudad Real Madrid, Mourinho dimintai pendapat tentang laga besar tersebut. Seperti biasanya, pelatih asal Portugal itu memberikan jawaban blak-blakan mengenai dua rival terbesarnya. Ia mengakui bahwa skenario idealnya untuk pertandingan yang sangat dinantikan itu mustahil terjadi.

"Saya ingin keduanya kalah," kata Mourinho melalui situs resmi klub. "Itu tidak mungkin. Bagi saya, ini sangat sederhana karena pasti ada yang kehilangan poin. Pekan lalu kami semua menang, tetapi akhir pekan ini kami tahu salah satu atau keduanya akan kehilangan poin. Sejujurnya, saya tidak peduli."

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Madrid mengejar konsistensi yang lebih baik

Meski memperhatikan para rivalnya, Mourinho tetap sepenuhnya fokus membenahi timnya sendiri. Real Madrid belakangan kerap bangkit secara dramatis setelah tertinggal, tetapi sang pelatih ingin timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan. Mourinho menunjuk kemenangan meyakinkan 3-0 atas Racing Santander sebagai tolok ukur bagi skuadnya.

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"Lebih baik tidak perlu bangkit dari ketertinggalan. Lebih baik seperti di Santander, 0-3, dan skor itu bisa menjadi empat atau lima gol sebelum turun minum," tambah Mourinho. "Bangkit dari ketertinggalan menunjukkan banyak hal positif, tetapi juga ada beberapa hal negatif. Sisi positifnya adalah keyakinan, kekompakan tim, persahabatan, kesiapan menghadapi situasi berisiko, bangku cadangan yang kuat, motivasi tim, dan kesadaran akan seragam yang kalian kenakan.

"Namun, ada pula sisi negatifnya dan kami perlu memperbaikinya, yakni tampil lebih konsisten dengan memulai pertandingan secara baik, seperti di Santander dan hampir di semua pertandingan kandang kami. Masih banyak yang harus dilakukan."

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Ujian besar menanti di Mestalla

Sebelum Mourinho memikirkan hasil pertandingan antara Atletico dan Barcelona, para pemainnya harus menuntaskan tugas mereka sendiri. Real Madrid menghadapi lawatan yang dikenal sulit ke markas Valencia. Meraih tiga poin di Mestalla tidak pernah mudah bagi tim tamu mana pun di Liga.

Jika Madrid mampu mengawali pertandingan dengan baik dan tidak tertinggal, mereka akan memberikan tekanan maksimal kepada para rival terdekat dalam perebutan gelar. Kemenangan di Valencia akan memberi Madrid posisi yang ideal bahkan sebelum Atletico dan Barcelona turun ke lapangan.