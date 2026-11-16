‘Saya ingin berterima kasih kepadanya atas segalanya’: Mark Van Bommel pimpin penghormatan saat legenda Belgia Romelu Lukaku umumkan pensiun dari timnas

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Pelatih kepala Belgia Mark van Bommel memimpin penghormatan kepada Romelu Lukaku setelah striker legendaris itu secara mengejutkan mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional. Penyerang berusia 33 tahun itu mengakhiri kiprahnya yang bersejarah bersama tim nasional, yang berlangsung lebih dari 16 tahun dan diwarnai begitu banyak rekor.

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Van Bommel puji sosok pemimpin legendaris

Komunitas sepak bola Belgia masih berusaha menerima kepergian mendadak pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim nasional mereka. Lukaku resmi pensiun dari tim nasional pada usia 33 tahun, meninggalkan kekosongan besar di skuad Belgia. Meski baru belakangan ini menangani tim, Van Bommel segera mengungkapkan kekagumannya kepada pemain senior tersebut dan pengaruhnya di ruang ganti selama waktu singkat mereka bekerja bersama.

"Kami menghormati keputusan Romelu," kata Van Bommel dalam tanggapan resminya atas kabar tersebut, seperti dikutip HLN. "Meski saya hanya bekerja dengannya dalam waktu yang relatif singkat, saya menaruh penghargaan yang sangat besar kepadanya sebagai pribadi, pada kepribadiannya, dan pada kepemimpinannya. Romelu telah mengukir sejarah bersama Belgia, bukan hanya lewat penampilan dan gol-golnya, tetapi juga lewat arti kehadirannya bagi tim. Saya ingin berterima kasih kepadanya atas segala yang telah ia lakukan untuk tim nasional."

Mignolet mengenang 16 tahun kiprah gemilang Lukaku

Simon Mignolet, mantan kiper Liverpool yang kini menjabat sebagai Manajer Teknis asosiasi sepak bola Belgia, juga menyampaikan pandangannya yang emosional mengenai pensiunnya mantan rekan setimnya itu. Setelah bertahun-tahun bermain bersama sang striker sebelum beralih ke peran administratif, Mignolet memahami besarnya sumbangsih Lukaku terhadap identitas nasional. Ia menegaskan bahwa sang striker lebih dari sekadar penyelesai peluang yang andal di depan gawang.

"Romelu telah memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi Belgia selama lebih dari 16 tahun," jelas Mignolet. "Selain penampilannya yang luar biasa di lapangan, ia adalah pemimpin sejati, dengan kepribadian yang kuat dan kehadiran yang penting di ruang ganti. Kami menghormati keputusannya dan sangat berterima kasih atas segala kontribusinya bagi tim nasional kami. Ia meninggalkan standar profesionalisme yang akan sulit ditandingi siapa pun pada tahun-tahun mendatang."

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Generasi baru siap melanjutkan perjuangan

Meski perhatian masih tertuju pada perayaan pencapaian Lukaku, federasi sepak bola Belgia sudah menatap masa depan. Kepergian sang striker meninggalkan kekosongan besar dalam pilihan lini serang tim, tetapi Mignolet yakin fondasi yang dibangun pemain senior itu akan membantu para pemain muda ketika mereka mengemban peran yang lebih besar. Pergantian generasi ini terjadi pada saat penting, ketika tim menghadapi pertandingan kompetitif dan terus berkembang dari dalam.

"Kini generasi baru siap membawa tim melangkah lebih jauh, sebagian berkat warisan yang ia tinggalkan," tambah Mignolet. "Kami sekarang harus menatap ke depan dan bersiap menghadapi perempat-final Nations League, dengan ambisi untuk terus berkembang sebagai tim."

Penghormatan mengalir di media sosial

Akun media sosial resmi tim nasional Belgia juga menyampaikan pesan menyentuh untuk menandai momen tersebut. Penghormatan itu menyoroti perjalanan Lukaku sejak menjalani debut sebagai remaja pada 2010 hingga menjadi ikon dunia. "Lebih dari sekadar pencetak gol, kamu adalah pemimpin, sosok berkepribadian kuat, dan inspirasi bagi generasi penggemar sepak bola Belgia. Kamu telah menulis bab yang luar biasa dalam sejarah Belgia. Terima kasih atas segalanya, Romelu!" bunyi pernyataan itu.