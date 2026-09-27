“Saya harus menunjukkan kepada Xavi bahwa saya pantas berada di tim nasional Belanda”

Kenneth Taylor berharap mendapat menit bermain saat menghadapi Serbia di Nations League pada Minggu. Gelandang Lazio itu pada Kamis masih dicadangkan di tribune oleh pelatih timnas Xavi, yang melihat timnya merebut satu poin secara dramatis melawan Jerman (1-1).

"Saya mendapat kesempatan untuk membuktikan diri dan kemudian harus meyakinkan staf sendiri lewat latihan dan semoga dalam pertandingan," ujar Taylor menjelang duel di Beograd dalam wawancara dengan De Telegraaf.

Taylor, yang sudah enam kali membela timnas, kembali masuk radar Timnas Belanda setelah Ronald Koeman mencoretnya untuk Piala Dunia. Ia terutama mengikuti putaran final itu sebagai suporter. "Saya secara khusus melihat teman-teman saya, Brian Brobbey, Jorrel Hato, dan Quinten Timber. Saya ikut senang untuk Brian dan menikmati saat dia mencetak gol. Sayangnya kami tersingkir lebih awal."

Taylor terutama punya ikatan spesial dengan Brobbey, yang dikenalnya dengan baik dari periode mereka bersama di Ajax. "Kami punya grup WhatsApp. Ya, kami bicara soal sepakbola, soal apa yang kami alami di klub masing-masing. Hal-hal yang sedang dipikirkan Brian, yang sedang saya pikirkan. Sebenarnya kami membicarakan segala hal yang biasa dibicarakan sebagai teman seusia kami."

Sang gelandang sendiri menutup lembarannya di Ajax pada musim dingin lalu. "Saya justru merasa senang bisa meninggalkan Belanda dan tinggal di lingkungan baru. Baik dalam hal sepakbola maupun secara pribadi saya berkembang. Ini benar-benar langkah yang menyenangkan, bagus, dan menarik."

Fokusnya kini terutama tertuju pada Timnas Belanda. Taylor menjalani debutnya sebagai pemain internasional pada September 2022 dan kini sudah mengoleksi enam caps. Mantan pemain Ajax itu berharap bisa menambah satu lagi menjadi yang ketujuh di Serbia.

"Jika kesempatan itu datang di Beograd, tugas saya adalah menunjukkan kepada pelatih timnas bahwa saya layak berada di Timnas Belanda," kata Taylor, yang Ajax masih tetap ada di hatinya. "Ajax adalah dan akan selalu menjadi keluarga saya, tempat saya menjalani mimpi saya."