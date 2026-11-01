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Bek Zenit St Petersburg, Douglas Santos, mengingatkan bahwa tak ada pemain yang boleh merasa posisinya aman di tim nasional Brasil, meski ia mendapat dukungan terbuka dari pelatih Carlo Ancelotti. Bek kiri berpengalaman itu masuk skuad terbaru Brasil untuk laga-laga internasional November mendatang, seiring tim tersebut terus berkembang di bawah arahan pelatih asal Italia itu.

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Persaingan memperebutkan tempat di susunan starter

Di usia 32 tahun, Santos termasuk pemain paling berpengalaman dalam skuad Brasil saat ini. Ia pernah tampil di Piala Dunia dan secara konsisten masuk skuad dalam beberapa pemanggilan terakhir. Meski Ancelotti menilainya sebagai bagian penting dari inti tim menjelang Copa America dan kemungkinan Piala Dunia 2030, mantan pemain Atletico Mineiro itu tidak menganggap posisinya terjamin. Ia sadar betul bahwa banyaknya pemain berbakat yang tersedia bagi juara dunia lima kali itu membuatnya tidak punya ruang untuk melakukan kesalahan.

"Persaingan adalah bagian dari tim nasional yang memiliki banyak pemain berkualitas. Saya memandangnya secara positif karena hal itu memotivasi kami untuk terus berkembang dan selalu berusaha mencapai level terbaik. Saya tahu saya harus tampil baik di klub, menjaga konsistensi, dan memanfaatkan setiap kesempatan saat bersama tim nasional. Saya punya pengalaman internasional dan telah melalui momen-momen penting dengan seragam ini, tetapi saya paham bahwa setiap pemanggilan adalah kesempatan baru untuk menunjukkan kemampuan saya. Saya ingin terus berkontribusi bagi tim dan mendapatkan tempat yang semakin besar lewat kerja keras serta penampilan saya," jelas bek tersebut dalam wawancara dengan Lance.

Menjalani fase matang dalam karier

Santos yakin kiprahnya di Eropa telah membentuknya menjadi pemain yang lebih komplet. Ia memadukan pemahaman taktik yang tajam dengan kekuatan fisik untuk tampil baik di tengah sorotan tanpa henti. Alih-alih terganggu oleh berbagai komentar dari luar, ia tetap berpegang pada keyakinan bahwa tampil dominan di level klub adalah satu-satunya landasan untuk mewujudkan ambisinya di tim nasional. Baginya, penampilan yang konsisten bersama klub adalah syarat mutlak bagi siapa pun yang mengejar pengakuan di level tertinggi.

"Saya merasa sedang berada dalam fase matang dalam karier, baik karena pengalaman yang saya peroleh di sepakbola Eropa maupun kesempatan yang saya dapat untuk membela tim nasional. Saya berusaha terus berkembang, memahami permainan dengan lebih baik, dan menjaga level penampilan agar bisa membantu tim. Saya tahu persaingannya ketat dan tidak ada seorang pun yang tempatnya terjamin. Jadi, yang terpenting adalah menjaga konsistensi, berada dalam kondisi fisik yang baik, dan menunjukkan di lapangan bahwa saya bisa berkontribusi," ujarnya.

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Membantu generasi berikutnya beradaptasi

Periode Brasil saat ini ditandai oleh perpaduan bintang mapan dan pemain muda potensial yang ingin menunjukkan kemampuan mereka di panggung dunia. Sebagai pemain senior, Santos tidak melihat masuknya talenta muda sebagai ancaman bagi posisinya, melainkan sebagai langkah penting bagi kemajuan negaranya. Ia memandang perannya bukan hanya sebagai pesaing, tetapi juga sebagai pembimbing yang membantu mereka menghadapi tekanan mengenakan seragam kuning itu untuk pertama kalinya.

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"Saya memandang regenerasi ini dengan sangat positif. Tim nasional selalu membutuhkan talenta baru, pemain yang punya kualitas, energi, dan keinginan untuk merebut tempat. Mereka yang sedikit lebih berpengalaman bisa membantu dengan berbagi pengalaman, membimbing para pemain muda sehari-hari, dan menunjukkan pentingnya kesiapan untuk mewakili Brasil. Pada saat yang sama, kami juga banyak belajar dari mereka karena setiap generasi membawa karakteristik yang berbeda. Yang terpenting adalah semua orang memahami besarnya kesempatan ini, bekerja sama, dan memiliki tujuan yang sama untuk membantu tim nasional meraih hasil-hasil hebat," kata Santos.

Belajar dari laga menegangkan di Piala Dunia

Fokus Brasil kini beralih ke dua pertandingan di Singapura, dimulai dengan laga melawan Jepang pada 14 November. Tim kuat Asia itu menjadi lawan yang sulit pada Piala Dunia terakhir, ketika Brasil harus bangkit dari ketertinggalan untuk meraih kemenangan. Santos, yang tampil dalam pertandingan menegangkan tersebut, yakin timnya harus lebih baik dalam mengelola jalannya laga dan menjaga konsentrasi agar tidak kembali mengalami kesulitan menghadapi lawan yang terorganisasi dengan baik.

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"Jepang adalah tim yang sangat terorganisasi dan bermain intens, serta punya kualitas untuk memanfaatkan ruang. Dalam pertandingan itu, kami lebih kesulitan pada babak pertama, tetapi berhasil tampil lebih baik setelah jeda. Untuk pertemuan kali ini, kami perlu menjaga konsentrasi selama 90 menit penuh, mengendalikan jalannya pertandingan dengan lebih baik, dan lebih tenang saat menguasai bola, terutama ketika lawan meningkatkan tekanan. Secara individu, saya selalu berusaha memperhatikan aspek taktik, meningkatkan pengambilan keputusan, serta berkontribusi dalam bertahan maupun membangun serangan. Tujuannya adalah membantu tim menjaga keseimbangan dan memanfaatkan keunggulan kami untuk meraih kemenangan," kata kapten Zenit itu.