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Neymar Sr, yang baru ditunjuk sebagai kepala eksekutif Santos, mengisyaratkan bahwa putranya yang merupakan pemain bintang akan tetap membela klub Brasil itu pada musim 2027. Kontrak penyerang berusia 34 tahun tersebut akan berakhir pada Desember, dan dewan direksi berniat bergerak lebih awal untuk mempertahankannya setelah tahun ini berakhir.

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Ayah yang menjabat eksekutif mengincar perpanjangan kontrak segera

Neymar Sr yakin jajaran petinggi klub bisa segera mengambil langkah untuk memperpanjang kontrak putranya setelah tampil dalam video di media sosial bersama presiden klub Marcelo Teixeira, yang tengah mengupayakan pemilihan kembali. Direktur utama yang baru menjabat itu mengungkapkan bahwa ia sudah menjadi bagian dari kelompok inti yang mengarahkan perekrutan pemain, setelah membantu mendatangkan Arthur Melo dan Philippe Coutinho. Memastikan sang pengatur serangan tetap puas menjadi prioritas utamanya sebelum kontraknya habis bulan depan.

Pengaruh dalam perekrutan membentuk skuad

Meski absen dalam beberapa pertandingan musim ini akibat cedera, pengaturan beban bermain, langkah pencegahan terkait lapangan rumput sintetis, dan skorsing, penyerang itu telah mencatatkan delapan gol dan tiga assist dalam 15 penampilan di liga.

Berbicara dalam video di media sosial bersama Teixeira, Neymar Sr menjelaskan bahwa perannya berfokus pada upaya meyakinkan sang penyerang untuk menolak tawaran dari luar: "Saya sudah lama bekerja bersama dia [Marcelo Teixeira], sejak dia membawa saya ke sini. Kami tahu bahwa di setiap bursa transfer, selalu ada tawaran agar Neymar pergi. Namun, Neymar selalu memilih bertahan di Santos. Yang saya antisipasi adalah, pertama-tama, saya harus memastikan Neymar bahagia. Paham?"

Menyoroti bagaimana perbaikan skuad telah meningkatkan optimisme, ia menambahkan: "Dan jika dia bahagia di sini, saya bisa mempertahankannya di sini. Jadi, lihatlah, menjelang fase akhir ini, pekerjaan yang telah kami lakukan untuk menyusun skuad dan membuka peluang positif telah memberi kami alasan untuk bermimpi."

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Stabilitas keuangan tetap menjadi kendala utama

Selain mempertahankan pemain andalannya, jajaran pengurus Santos ingin menjaga skuad pelatih kepala Cuca tetap utuh untuk 2027, meski menghadapi tantangan keuangan yang menuntut mereka membuktikan bahwa mereka mampu memenuhi kewajiban pembayaran gaji secara konsisten.

Pertandingan berikutnya COR Serie A 17.30 SAN

Menjelaskan perlunya stabilitas dan hasil bagus untuk menarik sponsor, Neymar Sr menyimpulkan: "Suporter Santos mana yang saat ini tidak bermimpi mempertahankan keutuhan skuad ini? Namun, kami harus memberikan stabilitas itu kepada para pemain. Dan kami juga harus menuntut hasil, karena kami perlu merencanakan langkah ke depan dan mengambil keputusan yang tepat agar tahun depan berjalan sebaik mungkin. Sebab, jika kami merencanakan tahun depan dengan baik, kami akan mendatangkan sponsor, meningkatkan visibilitas, dan membuka peluang pendapatan komersial yang sewajarnya bisa diraih Santos."

Target lolos ke kompetisi kontinental memacu perjuangan akhir

Lolos ke Copa Libertadores akan mendatangkan hadiah uang yang penting. Saat ini, Santos menempati peringkat kesembilan dengan 47 poin dari 34 pertandingan, terpaut enam poin dari Bahia dengan empat pekan tersisa. Meski ESPN Brasil menguraikan bagaimana slot tambahan untuk kompetisi kontinental bisa terbuka, tim asuhan Cuca harus menang di kandang Coritiba setelah jeda internasional pada 18 November. Mereka kemudian menjamu Gremio lima hari berselang sebelum bertandang ke Vitoria.