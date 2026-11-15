“Saya harus melompat sekuat tenaga!” Pau Cubarsi ungkap rahasia di balik penyelamatan dramatis di garis gawang pada menit ke-120 saat Spanyol mengalahkan Argentina di final Piala Dunia

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Pemain muda Barcelona, Pau Cubarsi, mengungkap momen menegangkan ketika ia memastikan Spanyol menjuarai Piala Dunia lewat aksi penyelamatan di garis gawang pada menit terakhir. Bek remaja itu menjadi pahlawan dalam final melawan Argentina berkat blok yang akan terus dikenang pendukung Spanyol.

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Spanyol raih gelar Piala Dunia kedua lewat final dramatis di babak tambahan

Spanyol meraih trofi Piala Dunia keduanya pada musim panas ini setelah menang tipis atas Argentina yang diperkuat Lionel Messi di final 2026. Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-16 babak tambahan untuk membawa Spanyol unggul, tetapi gelar juara masih belum pasti hingga detik-detik terakhir.

Saat Spanyol mempertahankan keunggulan 1-0 pada menit ke-120, Messi membelah pertahanan dengan umpan menggunakan sisi luar kaki kepada Giuliano Simeone. Winger Atletico Madrid itu mengirim bola mendatar melintasi depan gawang, tetapi Cubarsi bereaksi paling cepat untuk mencapai umpan tersebut sebelum Marco Senesi dan menggagalkan gol penyeimbang Argentina.

Cubarsi ungkap reaksi sekejap yang menggagalkan peluang Senesi

Mengenang rangkaian kejadian penentu itu dalam wawancara dengan The Athletic, bek tengah Barcelona tersebut menjelaskan bagaimana ia membaca bahaya sebelum menghalau umpan silang di garis gawang.

“Saya ingat Messi menguasai bola di tepi kotak penalti dan Simeone berlari ke belakang lini pertahanan kami,” kata Cubarsi kepada The Athletic. “Ada sedikit miskomunikasi, tetapi begitu Messi mengirim umpan, saya segera melihat sekeliling untuk mengetahui posisi saya.

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“Saya melihat Merino di samping saya dan Senesi berusaha masuk ke ruang di antara kami. Saya sadar Senesi berada dalam posisi berbahaya dan, begitu Simeone mulai bergerak untuk mengirim umpan silang, saya tahu saya harus menghadang Senesi dengan segenap kemampuan saya dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan.

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“Saya menendang bola menjauh lalu terjatuh ke lapangan, benar-benar kelelahan. Saya tetap menunduk dengan kepala menempel di rumput, bahkan tidak menoleh ke belakang. Saya sadar tidak ada keriuhan luar biasa di tribune, lalu membuka sebelah mata untuk memeriksa gawang kami. Bola tidak masuk ke gawang dan saya mengembuskan napas lega. Pikiran pertama saya adalah: ‘Oke, tinggal satu aksi lebih sedikit yang harus dipertahankan sebelum menjadi juara dunia’.”

Benturan berujung kartu merah dan gelar bergengsi menandai pesatnya perkembangan Cubarsi

Sebelumnya pada babak tambahan, pemain berusia 19 tahun itu juga terlibat dalam insiden pada menit ke-93 ketika benturan keras membuat gelandang Argentina Enzo Fernandez diusir dari lapangan. Menjelaskan bagaimana ia tetap bermain meski kesakitan, Cubarsi berkata: “Ada bola lepas, perebutan bola yang peluangnya 50-50, dan kami berdua maju tanpa ragu. Saya mencapai bola lebih dulu lalu tubuh saya terlempar dan berputar di udara, tetapi saya bahkan tidak mengingatnya. Saya baru sadar apa yang terjadi begitu tubuh saya menghantam tanah. Saat berada di udara, rasanya pikiran saya juga melayang. Pergelangan tangan saya sedikit sakit, tetapi dalam final Piala Dunia, adrenalin membuat Anda mampu terus bermain apa pun yang terjadi.”

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Karena lebih mengutamakan kesuksesan tim daripada pengakuan individu, Cubarsi terkejut ketika dinobatkan sebagai pemain muda terbaik turnamen segera setelah peluit akhir berbunyi. Penghargaan itu menambah daftar pencapaiannya dalam periode luar biasa, ketika ia juga memenangi penghargaan Golden Boy, mencatatkan 24 penampilan bersama tim senior Spanyol, dan tampil 141 kali untuk Barcelona sejak debutnya pada 2024.

Posisi puncak Nations League dipertaruhkan saat menghadapi Inggris

Perhatian kini kembali tertuju pada tugas internasional saat Spanyol bersiap menghadapi Inggris pada Minggu malam, dalam laga terakhir fase grup Nations League.

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Spanyol memasuki pertandingan penentu itu sebagai pemuncak Grup A3, dengan keunggulan penting tiga poin atas Inggris yang ingin dipertahankannya untuk memastikan posisi teratas.