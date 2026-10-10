Pelatih FCB itu mengungkapkan kepada mikrofon Sky bahwa hasil yang diraih pemuncak klasemen dalam laga Jumat melawan SV Werder Bremen tampaknya sama sekali tidak penting baginya. "Saya harus jujur mengatakan, saya bahkan tidak tahu Dortmund bermain seperti apa," kata pria Belgia itu.

Kompany menambahkan: "Saya datang ke stadion ini hari ini dan tidak tahu bagaimana Dortmund bermain. Itu tidak berperan bagi saya. Pada suatu titik kami akan saling berhadapan, barulah itu akan berperan. Pada akhir musim, yang berperan adalah berapa banyak selisih poin antara Dortmund dan kami."

Karena baik BVB maupun Bayern sama-sama tidak mampu meraih lebih dari hasil imbang 2:2, kedua rival itu setelah lima pertandingan tetap terpaut dua poin. Borussia sebelumnya memenangi empat laga beruntun, sementara raksasa rekor Jerman itu sudah sempat membuang poin saat melawan FC Schalke 04 (0:0).

Alasan Vincent Kompany tidak memperhatikan hasil para rivalnya

Kompany menjelaskan pola pikirnya itu dengan mengacu pada masanya sebagai bek tengah di Manchester City dan mengenang sebuah "pertarungan luar biasa" dengan FC Liverpool.

"Saat itu pada suatu titik yang diperebutkan adalah 100, 98 atau 99 poin. Pada akhirnya Anda bahkan tidak lagi melihat lawan. Hanya diri sendiri, gol-gol Anda, terus melaju," tegas pria 40 tahun itu, lalu seketika menyampaikan seruan kepada timnya: "Tetapi ada momen ketika Anda harus memenangi semua pertandingan. Saya benar-benar sedang berada di dalam terowongan. Saya sama sekali tidak tertarik dengan apa yang dilakukan tim lain. Hanya hasil kami, pertandingan kami. Hari ini kembali terlihat betapa ekstremnya itu. Itulah sikap saya, karena saya tidak punya pengaruh atas pertandingan tim lain."

Manuel Neuer juga, yang menyebabkan gol sementara 0:1 setelah hanya delapan detik lewat kesalahan fatal dan juga setidaknya terlihat kurang beruntung pada gol kedua lawan, belum melihat alasan untuk panik. "Kami masih menempel, belum ada yang hilang. Kami juga masih punya dua pertandingan melawan Dortmund. Musim ini juga masih relatif awal, jadi sama sekali belum ada yang hilang. Yang membuat kami kesal hanyalah kami tidak memenangi pertandingan ini," kata sang pemain veteran.



