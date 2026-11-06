“Saya harus bermain!” Federico Gatti sampaikan tuntutan langsung kepada pelatih Juventus Luciano Spalletti

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Federico Gatti menyampaikan pesan tegas kepada Luciano Spalletti soal menit bermainnya setelah Juventus meraih kemenangan penting di kompetisi Eropa. Bek itu juga memuji rekan setimnya, Randal Kolo Muani, setelah keduanya tampil impresif dalam kemenangan yang diraih dengan susah payah atas AZ Alkmaar.

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Juventus raih kemenangan penting di kompetisi Eropa

Juventus meraih kemenangan krusial 2-1 atas AZ di kompetisi Eropa. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi klub Italia tersebut, karena belum ada tim tamu yang menang di AZ Stadion sejak Oktober 2023.

Kolo Muani menjadi pemain paling menonjol bagi Juventus dalam laga tersebut. Penyerang itu memberikan assist cerdik untuk Teun Koopmeiners sebelum mencetak gol untuk menggandakan keunggulan. Tim tamu harus menghadapi akhir laga yang menegangkan setelah Mexx Meerdink memperkecil ketertinggalan AZ. Namun, Juventus mampu mempertahankan keunggulan dan mengamankan tiga poin.

Gatti sampaikan pesan kepada Spalletti

Setelah kemenangan tandang yang mengesankan itu, Gatti menyampaikan pesan langsung kepada Spalletti mengenai kebugarannya. Bek tersebut menegaskan bahwa ia membutuhkan menit bermain secara rutin agar bisa tampil maksimal.

“Saya perlu berada dalam kondisi 100 persen bugar, karena jika Anda tidak tampil prima, kesalahan bisa terjadi kapan saja,” kata Gatti kepada Sky Sport Italia. “Satu-satunya cara untuk mencapai kebugaran penuh adalah dengan bermain.”

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Membahas penampilannya, ia berkata: “Mengerahkan upaya sebesar itu dan bermain di bawah tekanan adalah cara saya bermain sekaligus cara saya mencapai kebugaran. Saya perlu bermain untuk mencapai level tersebut.”

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Memaksimalkan kemampuan Kolo Muani

Gatti juga memuji rekan setimnya, Kolo Muani, yang menampilkan salah satu performa terbaiknya bersama Juve. Bermain di sisi kanan, bukan di sisi kiri seperti biasanya, penyerang itu terus merepotkan pertahanan AZ Alkmaar. Gatti menilai Juventus harus berbuat lebih banyak untuk memanfaatkan kemampuan unik sang penyerang.

“Dia pemain hebat dengan kemampuan atletik dan karakteristik yang menurut saya tidak selalu kami manfaatkan secara maksimal. Sebagai bek, saya bisa mengatakan betapa sulitnya menghadapi dia ketika berlari ke arah Anda,” ujarnya.

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Fokus kembali ke Serie A

Setelah menang atas AZ, tim asuhan Spalletti akan mengalihkan fokus ke kompetisi domestik. Juventus dijadwalkan menghadapi Fiorentina pada Minggu dalam laga Serie A berikutnya. Saat ini, mereka berada di peringkat ketujuh klasemen setelah mengumpulkan 17 poin dari sepuluh pertandingan.