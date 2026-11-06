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Juventus v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

“Saya harus bermain!” Federico Gatti sampaikan tuntutan langsung kepada pelatih Juventus Luciano Spalletti

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Federico Gatti menyampaikan pesan tegas kepada Luciano Spalletti soal menit bermainnya setelah Juventus meraih kemenangan penting di kompetisi Eropa. Bek itu juga memuji rekan setimnya, Randal Kolo Muani, setelah keduanya tampil impresif dalam kemenangan yang diraih dengan susah payah atas AZ Alkmaar.

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Juventus raih kemenangan penting di kompetisi Eropa

Juventus meraih kemenangan krusial 2-1 atas AZ di kompetisi Eropa. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi klub Italia tersebut, karena belum ada tim tamu yang menang di AZ Stadion sejak Oktober 2023.

Kolo Muani menjadi pemain paling menonjol bagi Juventus dalam laga tersebut. Penyerang itu memberikan assist cerdik untuk Teun Koopmeiners sebelum mencetak gol untuk menggandakan keunggulan. Tim tamu harus menghadapi akhir laga yang menegangkan setelah Mexx Meerdink memperkecil ketertinggalan AZ. Namun, Juventus mampu mempertahankan keunggulan dan mengamankan tiga poin.

Gatti sampaikan pesan kepada Spalletti

Setelah kemenangan tandang yang mengesankan itu, Gatti menyampaikan pesan langsung kepada Spalletti mengenai kebugarannya. Bek tersebut menegaskan bahwa ia membutuhkan menit bermain secara rutin agar bisa tampil maksimal.

“Saya perlu berada dalam kondisi 100 persen bugar, karena jika Anda tidak tampil prima, kesalahan bisa terjadi kapan saja,” kata Gatti kepada Sky Sport Italia. “Satu-satunya cara untuk mencapai kebugaran penuh adalah dengan bermain.”

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Membahas penampilannya, ia berkata: “Mengerahkan upaya sebesar itu dan bermain di bawah tekanan adalah cara saya bermain sekaligus cara saya mencapai kebugaran. Saya perlu bermain untuk mencapai level tersebut.”

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08 Nov 2026

JUV

JUV

Memaksimalkan kemampuan Kolo Muani

Gatti juga memuji rekan setimnya, Kolo Muani, yang menampilkan salah satu performa terbaiknya bersama Juve. Bermain di sisi kanan, bukan di sisi kiri seperti biasanya, penyerang itu terus merepotkan pertahanan AZ Alkmaar. Gatti menilai Juventus harus berbuat lebih banyak untuk memanfaatkan kemampuan unik sang penyerang.

“Dia pemain hebat dengan kemampuan atletik dan karakteristik yang menurut saya tidak selalu kami manfaatkan secara maksimal. Sebagai bek, saya bisa mengatakan betapa sulitnya menghadapi dia ketika berlari ke arah Anda,” ujarnya.

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Fokus kembali ke Serie A

Setelah menang atas AZ, tim asuhan Spalletti akan mengalihkan fokus ke kompetisi domestik. Juventus dijadwalkan menghadapi Fiorentina pada Minggu dalam laga Serie A berikutnya. Saat ini, mereka berada di peringkat ketujuh klasemen setelah mengumpulkan 17 poin dari sepuluh pertandingan.

Ditulis olehYosua Arya

Jurnalis GOAL ID

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo
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