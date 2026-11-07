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Pelatih 1. FSV Mainz 05, Urs Fischer, melontarkan komentar mengejutkan soal tidak dipanggilnya Nadiem Amiri ke tim nasional Jerman.

Pelatih Mainz itu berharap absennya sang gelandang dari tim DFB justru membawa dampak positif. "Saya berharap Nadiem kecewa. Sekarang dia harus menunjukkan lewat penampilannya: justru sekarang saatnya membuktikan diri! Sikap adalah hal yang paling penting," ujarnya menjelang pertandingan melawan FC Bayern Munich pada Sabtu.

Seperti seluruh anggota skuad Mainz, Amiri saat ini masih jauh dari performa terbaiknya. Tim asal Rheinhessen itu menelan tiga kekalahan beruntun, termasuk tersingkir secara menyakitkan dari DFB-Pokal oleh tim divisi dua VfL Bochum. Namun, dengan raihan sepuluh poin dari delapan pertandingan, tim asuhan Fischer masih berada di papan tengah klasemen Bundesliga yang relatif aman (peringkat ke-10) sebelum menghadapi pemegang rekor gelar juara Jerman tersebut.

Nadiem Amiri ikut ke Piala Dunia setelah terlibat dalam 21 gol

Setelah musim 2025/26 yang gemilang (17 gol, empat assist), yang membawanya masuk skuad Piala Dunia pilihan mantan pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann, kontribusi Amiri dalam serangan musim ini sejauh ini jauh lebih sedikit, terutama di Bundesliga. Ia hanya mencatatkan satu assist dalam delapan penampilan. Sang kapten absen saat timnya tersingkir di Bochum akibat masalah lutut, setelah mencatatkan empat kontribusi gol dalam kemenangan 9-0 atas tim dari divisi lebih rendah, VfB Krieschow, pada putaran pertama.

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Pengganti Nagelsmann, Jürgen Klopp, masih memasukkan Amiri ke dalam skuad untuk pemusatan latihan pertamanya. Sang gelandang bermain selama 80 menit dalam hasil imbang 1-1 di markas Belanda, yang sekaligus menjadi laga debut Klopp sebagai pelatih timnas Jerman. Saat kalah 0-1 dari Yunani, ia menghabiskan 90 menit di bangku cadangan.

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Untuk jeda internasional mendatang, ketika Jerman menghadapi Serbia (13 November) dan Belanda (16 November) pada akhir fase grup Nations League, Klopp hanya memilih skuad berisi 24 pemain.

Untuk posisi gelandang tengah dan gelandang serang, Klopp lebih memilih Joshua Kimmich, Tom Bischof, Aleksandar Pavlovic (ketiganya FC Bayern Munich), Felix Nmecha (BVB), Brajan Gruda (RB Leipzig), Florian Wirtz (FC Liverpool), Lennart Karl (juga FC Bayern Munich), dan wajah baru Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) ketimbang Amiri.

Getty Images

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Tim DFB: Daftar skuad Jürgen Klopp

Posisi Pemain Penjaga gawang Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam) Penjaga gawang Alexander Nübel (Besiktas Istanbul) Penjaga gawang Jonas Urbig (FC Bayern Munich) Bek Waldemar Anton (Borussia Dortmund) Bek Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) Bek Jonathan Tah (FC Bayern Munich) Bek Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) Bek Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) Bek Philipp Treu (SC Freiburg) Bek Nathaniel Brown (FC Bayern Munich) Bek Malick Thiaw (Newcastle United) Gelandang Brajan Gruda (RB Leipzig) Gelandang Lennart Karl (FC Bayern Munich) Gelandang Joshua Kimmich (FC Bayern Munich) Gelandang Felix Nmecha (Borussia Dortmund) Gelandang Tom Bischof (FC Bayern Munich) Gelandang Aleksandar Pavlovic (FC Bayern Munich) Gelandang Said El Mala (1. FC Köln) Gelandang Derry Scherhant (SC Freiburg) Gelandang Florian Wirtz (FC Liverpool) Gelandang Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) Penyerang Kai Havertz (FC Arsenal) Penyerang Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) Penyerang Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen)