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Tim Ursinus
Diterjemahkan oleh

"Saya harap dia kecewa": Ucapan mengejutkan pelatih Bundesliga soal tidak dipanggilnya bintang timnas Jerman

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Pelatih 1. FSV Mainz 05, Urs Fischer, melontarkan komentar mengejutkan soal tidak dipanggilnya Nadiem Amiri ke tim nasional Jerman.

Pelatih Mainz itu berharap absennya sang gelandang dari tim DFB justru membawa dampak positif. "Saya berharap Nadiem kecewa. Sekarang dia harus menunjukkan lewat penampilannya: justru sekarang saatnya membuktikan diri! Sikap adalah hal yang paling penting," ujarnya menjelang pertandingan melawan FC Bayern Munich pada Sabtu.

Seperti seluruh anggota skuad Mainz, Amiri saat ini masih jauh dari performa terbaiknya. Tim asal Rheinhessen itu menelan tiga kekalahan beruntun, termasuk tersingkir secara menyakitkan dari DFB-Pokal oleh tim divisi dua VfL Bochum. Namun, dengan raihan sepuluh poin dari delapan pertandingan, tim asuhan Fischer masih berada di papan tengah klasemen Bundesliga yang relatif aman (peringkat ke-10) sebelum menghadapi pemegang rekor gelar juara Jerman tersebut.

Nadiem Amiri ikut ke Piala Dunia setelah terlibat dalam 21 gol

Setelah musim 2025/26 yang gemilang (17 gol, empat assist), yang membawanya masuk skuad Piala Dunia pilihan mantan pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann, kontribusi Amiri dalam serangan musim ini sejauh ini jauh lebih sedikit, terutama di Bundesliga. Ia hanya mencatatkan satu assist dalam delapan penampilan. Sang kapten absen saat timnya tersingkir di Bochum akibat masalah lutut, setelah mencatatkan empat kontribusi gol dalam kemenangan 9-0 atas tim dari divisi lebih rendah, VfB Krieschow, pada putaran pertama.

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Pengganti Nagelsmann, Jürgen Klopp, masih memasukkan Amiri ke dalam skuad untuk pemusatan latihan pertamanya. Sang gelandang bermain selama 80 menit dalam hasil imbang 1-1 di markas Belanda, yang sekaligus menjadi laga debut Klopp sebagai pelatih timnas Jerman. Saat kalah 0-1 dari Yunani, ia menghabiskan 90 menit di bangku cadangan.

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07 Nov 2026

FCB

FCB

Untuk jeda internasional mendatang, ketika Jerman menghadapi Serbia (13 November) dan Belanda (16 November) pada akhir fase grup Nations League, Klopp hanya memilih skuad berisi 24 pemain.

Untuk posisi gelandang tengah dan gelandang serang, Klopp lebih memilih Joshua Kimmich, Tom Bischof, Aleksandar Pavlovic (ketiganya FC Bayern Munich), Felix Nmecha (BVB), Brajan Gruda (RB Leipzig), Florian Wirtz (FC Liverpool), Lennart Karl (juga FC Bayern Munich), dan wajah baru Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) ketimbang Amiri.

Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images
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Tim DFB: Daftar skuad Jürgen Klopp

Posisi

Pemain

Penjaga gawang

Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam)

Penjaga gawang

Alexander Nübel (Besiktas Istanbul)

Penjaga gawang

Jonas Urbig (FC Bayern Munich)

Bek

Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

Bek

Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)

Bek

Jonathan Tah (FC Bayern Munich)

Bek

Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)

Bek

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Bek

Philipp Treu (SC Freiburg)

Bek

Nathaniel Brown (FC Bayern Munich)

Bek

Malick Thiaw (Newcastle United)

Gelandang

Brajan Gruda (RB Leipzig)

Gelandang

Lennart Karl (FC Bayern Munich)

Gelandang

Joshua Kimmich (FC Bayern Munich)

Gelandang

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Gelandang

Tom Bischof (FC Bayern Munich)

Gelandang

Aleksandar Pavlovic (FC Bayern Munich)

Gelandang

Said El Mala (1. FC Köln)

Gelandang

Derry Scherhant (SC Freiburg)

Gelandang

Florian Wirtz (FC Liverpool)

Gelandang

Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)

Penyerang

Kai Havertz (FC Arsenal)

Penyerang

Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)

Penyerang

Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen)

Ditulis olehTim Ursinus

Koresponden sepak bola Jerman dan Eropa

Meskipun karier sebagai penjaga gawang tidak pernah terwujud, sepak bola selalu menjadi hal yang konstan dalam hidup saya. Sejak kecil sudah jelas bahwa jurnalisme olahraga akan menjadi jalan saya ke depan. Setelah magang di bagian olahraga Schwäbisches Tagblatt di kota kelahiran saya, Tübingen, saya melanjutkan studi di Karlsruhe — sebuah pilihan yang agak dipertanyakan bagi seorang Swabia. Pada akhir 2018, saya mulai sebagai magang di SPOX dan GOAL, kemudian menjadi mahasiswa pekerja, dan akhirnya menjadi trainee redaksi. Sejak 2023, saya menjadi anggota tetap tim redaksi. Pada September 2024, saya mengambil peran sebagai SEO Senior, namun saya juga bekerja sebagai reporter dan kepala editor jaga.

🎯 Bidang Keahlian Utama Saya:

Mendelegasikan artikel SEO dan mengelola freelancer di bidang ini

Peliputan langsung di klub-klub Bundesliga (terutama FC Bayern, VfB Stuttgart, BVB, dan Eintracht Frankfurt)

Cerita-cerita seputar sepak bola

Meneliti dan menulis berita dari dunia olahraga

Bagaimana Saya Terjun ke Dunia Sepak Bola:

Semua berawal dari kemenangan Bayern Munich di Liga Champions pada awal 2000-an, ketika Oliver Kahn menepis tiga penalti dan menjadi pahlawan masa kecil saya. Kenangan ini memang agak kabur karena saya baru berusia empat tahun. Namun, tak lama kemudian saya membuka kertas pembungkus dan menemukan sarung tangan penjaga gawang pertama saya.

🌟 Momen Sepak Bola Favorit Saya:

Ada banyak. Yang terutama adalah kenangan dari tugas saya sebagai reporter — misalnya di Paris, Madrid, atau Milan. Ditambah lagi perjalanan groundhopper pribadi, yang akan selalu tak terlupakan.

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