Pelatih 1. FSV Mainz 05, Urs Fischer, melontarkan komentar mengejutkan soal tidak dipanggilnya Nadiem Amiri ke tim nasional Jerman.
Pelatih Mainz itu berharap absennya sang gelandang dari tim DFB justru membawa dampak positif. "Saya berharap Nadiem kecewa. Sekarang dia harus menunjukkan lewat penampilannya: justru sekarang saatnya membuktikan diri! Sikap adalah hal yang paling penting," ujarnya menjelang pertandingan melawan FC Bayern Munich pada Sabtu.
Seperti seluruh anggota skuad Mainz, Amiri saat ini masih jauh dari performa terbaiknya. Tim asal Rheinhessen itu menelan tiga kekalahan beruntun, termasuk tersingkir secara menyakitkan dari DFB-Pokal oleh tim divisi dua VfL Bochum. Namun, dengan raihan sepuluh poin dari delapan pertandingan, tim asuhan Fischer masih berada di papan tengah klasemen Bundesliga yang relatif aman (peringkat ke-10) sebelum menghadapi pemegang rekor gelar juara Jerman tersebut.
Nadiem Amiri ikut ke Piala Dunia setelah terlibat dalam 21 gol
Setelah musim 2025/26 yang gemilang (17 gol, empat assist), yang membawanya masuk skuad Piala Dunia pilihan mantan pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann, kontribusi Amiri dalam serangan musim ini sejauh ini jauh lebih sedikit, terutama di Bundesliga. Ia hanya mencatatkan satu assist dalam delapan penampilan. Sang kapten absen saat timnya tersingkir di Bochum akibat masalah lutut, setelah mencatatkan empat kontribusi gol dalam kemenangan 9-0 atas tim dari divisi lebih rendah, VfB Krieschow, pada putaran pertama.
Pengganti Nagelsmann, Jürgen Klopp, masih memasukkan Amiri ke dalam skuad untuk pemusatan latihan pertamanya. Sang gelandang bermain selama 80 menit dalam hasil imbang 1-1 di markas Belanda, yang sekaligus menjadi laga debut Klopp sebagai pelatih timnas Jerman. Saat kalah 0-1 dari Yunani, ia menghabiskan 90 menit di bangku cadangan.
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Untuk jeda internasional mendatang, ketika Jerman menghadapi Serbia (13 November) dan Belanda (16 November) pada akhir fase grup Nations League, Klopp hanya memilih skuad berisi 24 pemain.
Untuk posisi gelandang tengah dan gelandang serang, Klopp lebih memilih Joshua Kimmich, Tom Bischof, Aleksandar Pavlovic (ketiganya FC Bayern Munich), Felix Nmecha (BVB), Brajan Gruda (RB Leipzig), Florian Wirtz (FC Liverpool), Lennart Karl (juga FC Bayern Munich), dan wajah baru Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) ketimbang Amiri.
Tim DFB: Daftar skuad Jürgen Klopp
Posisi
Pemain
Penjaga gawang
Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam)
Penjaga gawang
Alexander Nübel (Besiktas Istanbul)
Penjaga gawang
Jonas Urbig (FC Bayern Munich)
Bek
Waldemar Anton (Borussia Dortmund)
Bek
Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)
Bek
Jonathan Tah (FC Bayern Munich)
Bek
Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)
Bek
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
Bek
Philipp Treu (SC Freiburg)
Bek
Nathaniel Brown (FC Bayern Munich)
Bek
Malick Thiaw (Newcastle United)
Gelandang
Brajan Gruda (RB Leipzig)
Gelandang
Lennart Karl (FC Bayern Munich)
Gelandang
Joshua Kimmich (FC Bayern Munich)
Gelandang
Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
Gelandang
Tom Bischof (FC Bayern Munich)
Gelandang
Aleksandar Pavlovic (FC Bayern Munich)
Gelandang
Said El Mala (1. FC Köln)
Gelandang
Derry Scherhant (SC Freiburg)
Gelandang
Florian Wirtz (FC Liverpool)
Gelandang
Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)
Penyerang
Kai Havertz (FC Arsenal)
Penyerang
Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)
Penyerang
Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen)